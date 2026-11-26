Jordan Bardella nega le accuse di commenti antisemiti risalenti al 2013, pubblicate da Le Monde e Mediapart. Le polemiche complicano la campagna elettorale del RN in vista del prossimo scrutinio presidenziale.

Parigi, 26 novembre. Il leader dell'estrema destra francese Jordan Bardella, attuale presidente del Rassemblement National (RN), ha dovuto affrontare giovedì un'ondata di nuove accuse che lo coinvolgono in presunte dichiarazioni antisemite risalenti al passato. I media francesi hanno pubblicato un'ulteriore serie di commenti, probabilmente estratti da conversazioni private avvenute quando Bardella era ancora un adolescente, situando l'origine di questi messaggi nel lontano 2013.

Nuove chat pubblicate dai media francesi

Le prime indagini su Bardella, pubblicate a settembre dal sito di inchieste Mediapart, avevano già sollevato questioni regarding presunti commenti complottisti e antisemiti. Tuttavia, questa nuova ondata di accuse rappresenta un'escalation significativa nella narrazione mediatica che circonda il numero uno del RN. Le Monde e Mediapart hanno annunciato di essere tornati alla fonte originale delle conversazioni.

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Questa fonte ha fornito una trascrizione completa, in cui si osserva un giovane Bardella, oggi ventunenne, mentre cerca attivamente di convincere l'interlocutore ad aderire al suo movimento politico di estrema destra. I presunti messaggi, che l'agenzia Reuters non è riuscita a verificare in modo indipendente e verificabile, sono descritti dai reporter come costellati da commenti definiti esplicitamente antisemiti e complottisti dal giornalismo investigativo.

Autenticazione delle prove con Meta e smentita

La solidità di queste accuse si basa su elementi tecnici presentati dal quotidiano Le Monde. Il giornale ha dichiarato di aver autenticato le chat direttamente con Meta, l'azienda proprietaria di Facebook, ottenendo così la conferma ufficiale dell'identità della fonte che ha fornito i documenti. Questo passaggio tecnico mira a garantire l'integrità delle prove presentate all'opinione pubblica nazionale.

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In risposta a queste gravi accuse, Jordan Bardella ha rilasciato un comunicato in cui ribadisce categoricamente la sua smentita. Il politico ha criticato i media per aver scelto di riportare fatti risalenti a un periodo in cui era ancora un minorenne, affermando che tali presunte dichiarazioni non riflettono né le sue idee, né i suoi valori, né le sue convinzioni politiche, né di allora né di oggi.

Reazione del RN e ruolo di Laurent Jacobelli

La linea ufficiale del partito Rassemblement National sembra essere coordinata attraverso canali mediatici specifici. Laurent Jacobelli, portavoce del partito, ha rifiutato di fornire commenti diretti durante la conferenza stampa odierna. Ha invece rimandato l'agenzia Reuters alle sue precedenti dichiarazioni rilasciate sul canale di notizie di destra CNews.

In quell'occasione, Jacobelli ha sostenuto pubblicamente che Jordan Bardella non ha mai fatto dichiarazioni antisemite. Questa difesa è cruciale per il partito, che sta cercando di proteggere la propria immagine pubblica da accuse che potrebbero compromettere la credibilità del leader giovane del movimento nationalista.

Impatto sulle elezioni presidenziali di aprile e maggio

Queste polemiche arrivano in un momento delicato per la strategia politica del Rassemblement National. Le accuse complicano notevolmente gli sforzi del partito per ampliare il proprio consenso elettorale in vista delle elezioni presidenziali programmate per aprile e maggio del prossimo anno. La stabilità del consenso è fondamentale per le ambizioni del RN.

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Attualmente, la leader del partito Marine Le Pen guida i sondaggi elettorali con un buon margine di vantaggio rispetto agli altri candidati. Jordan Bardella è considerato una figura chiave di questo progetto, essendo destinato a diventare il primo ministro se Marine Le Pen dovesse essere eletta alla massima carica dello Stato francese.

Strategia di rebranding e visite in Israele

Marine Le Pen ha guidato per un decennio un processo di rebranding del Rassemblement National, storicamente associato a posizioni anti-immigrati, con l'obiettivo di rendere il partito accettabile per l'elettorato moderato. Jordan Bardella ha cercato di consolidare questa nuova immagine visitando Israele, un gesto simbolico volto a dimostrare che il partito è ora libero dall'antisemitismo.

Questa strategia mira a distaccarsi dal passato controverso del fondatore, Jean-Marie Le Pen, padre di Marine, che è stato condannato per tali crimini. Tuttavia, le nuove rivelazioni sulle chat del 2013 mettono a rischio questo lavoro di anni, testando la resilienza della narrazione politica che il RN sta cercando di costruire per il futuro immediato.