Accuse di terrorismo per australiana rientrata dalla Siria

Una donna australiana di 34 anni è stata accusata di essersi unita allo Stato Islamico dopo essere tornata da un campo profughi siriano.

Una donna australiana di 34 anni è stata formalmente accusata di essersi unita allo Stato Islamico e di essere entrata e rimasta in una zona di conflitto dichiarata, dopo essere rientrata in patria a settembre da un campo profughi siriano.

Le accuse, annunciate giovedì dalla Polizia Federale Australiana (AFP), rappresentano un ulteriore capitolo nella complessa vicenda dei cittadini australiani che hanno viaggiato in Siria durante l'ascesa del califfato. La donna si era recata in Siria tra il 2013 e il 2014 insieme ad altre persone, tra cui un uomo che si ritiene attualmente detenuto in una prigione del Medio Oriente.

Secondo le autorità, il suo viaggio era finalizzato a unirsi alle fila dello Stato Islamico, organizzazione terroristica che all'epoca controllava vaste aree della Siria e dell'Iraq. La donna è comparsa oggi davanti a un tribunale di Melbourne, dove sono state formulate le accuse. Entrambi i reati contestati prevedono una pena massima di dieci anni di carcere.

La vicenda della donna ha inizio nel marzo 2019, quando le forze curde la hanno arrestata nel campo profughi di Al-Hawl, nel nord-est della Siria, dove era trattenuta insieme ad altri familiari. Il campo di Al-Hawl è noto per ospitare migliaia di persone, tra cui molte famiglie di presunti combattenti dell'Isis, ed è stato al centro di numerose polemiche per le condizioni di sicurezza e umanitarie.

Dopo la detenzione, la donna è riuscita a lasciare la Siria e a fare ritorno in Australia dal Libano insieme a un'altra donna di 36 anni, nei confronti della quale sono ancora in corso accertamenti. Il vice commissario dell'AFP per le indagini sulla sicurezza nazionale, Hilda Sirec, ha sottolineato che il lasso di tempo trascorso senza accuse non deve essere interpretato come una mancanza di attività investigativa, ma piuttosto come parte di un processo complesso e approfondito.

Queste accuse arrivano dopo il ritorno in Australia, all'inizio del mese, di due donne accusate di reati legati alla schiavitù e di una terza per reati di terrorismo, inclusa la presunta adesione allo Stato Islamico. Inoltre, martedì scorso è giunto un altro gruppo di donne e bambini australiani da un campo siriano, senza che all'arrivo siano state formulate accuse.

Il rimpatrio di questi cittadini ha suscitato forti critiche da parte dell'opposizione politica, che accusa il governo di centro-sinistra di non aver impedito il loro viaggio in zone di conflitto. Il governo, dal canto suo, ha ribadito di non aver facilitato il viaggio e di avere limiti molto seri nel negare l'ingresso ai cittadini australiani che desiderano rientrare nel paese.

La situazione solleva interrogativi complessi sulla gestione dei rimpatri e sulla sicurezza nazionale, in un contesto in cui decine di donne australiane si sono recate in Siria tra il 2012 e il 2016 per raggiungere i loro mariti, presunti membri dello Stato Islamico, e molte sono rimaste bloccate nei campi dopo la caduta del califfato nel 2019. Il caso della donna di Melbourne evidenzia le difficoltà nel bilanciare la necessità di perseguire chi ha commesso reati gravi con il desiderio di reintegrare nella società coloro che potrebbero essere stati coinvolti in contesti estremisti.

Le autorità australiane continuano a monitorare attentamente la situazione, mentre il dibattito politico si intensifica in vista delle prossime elezioni. La vicenda rappresenta un banco di prova per la capacità del sistema giudiziario di gestire casi complessi legati al terrorismo internazionale, in un'epoca in cui la minaccia dell'estremismo islamico resta alta, sebbene lo Stato Islamico abbia perso il suo territorio fisico.

La donna accusata, la cui identità non è stata divulgata per motivi di privacy, rimane in custodia in attesa di ulteriori sviluppi processuali





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