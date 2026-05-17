Accuse e difese a un processo cruciale per l’AI

Tra i due fondatori di OpenAI, Musk e Altman, non si èflüssiti i reciproci accusati di tradimento e abbandono della missione originaria dell’azienda.

Musk accusa Altman di aver tradito la missione originaria della startup. Altman accusa Musk di aver abbandonato il progetto solo perché non è riuscito a prenderne il controllo.

Ora la giudice Yvonne Gonzalez Rogers deciderà chi ha ragione Qualunque sia il verdetto al termine di uno dei processi più delicati che si siano svolti in ambito tecnologico, cioè quello che vededi aver tradito la missione originaria di OpenAI, di certo se ne discuterà negli anni a venire. E le conseguenze saranno fondamentali per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale





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