Acea amplia la gestione idrica nell'area sannita, con 272.000 abitanti serviti su 2.088 km²

Acea, primo operatore infrastrutturale idrico italiano, ha ampliato la gestione idrica nell'area sannita, servendo 272.000 abitanti su una superficie di 2.088 km² e una rete idrica totale di 5.544 km. La società ha inoltre affidato il servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sarnese Vesuviano alla società Gori spa, partecipata da Acea.

Siamo orgogliosi del risultato raggiunto, che conferma ancora una volta la solidità di Acea quale primo operatore infrastrutturale idrico italiano e il valore delle competenze che mettiamo al servizio dei territori.

L'ampliamento della gestione nell'area sannita rappresenta un passaggio strategico per la nostra azienda. Garantiremo gli investimenti, le competenze industriali e l'innovazione necessari per migliorare la qualità del servizio, sostenere la modernizzazione delle infrastrutture e rispondere alle esigenze delle comunità locali, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acea Idrico Infrastrutture Sannita Sarnese Vesuviano Gori Spa Società Partecipata Da Acea Servizio Idrico Integrato Competenze Industriali Innovazione Modernizzazione Qualità Del Servizio Sostenere La Modernizzazione Rispondere Alle Esigenze Comunità Locali Contribuire Allo Sviluppo Sostenibile Territorio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La guerra del 'nasone' a via di Ponziano: la fontanella pubblica contesa che divide il quartiereLa valvola all'interno del nasone di via di Ponziano sembra essere ripetutamente bloccata con una chiave specifica dopo ogni intervento di Acea. I cittadini chiedono aiuto al municipio

Read more »

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: giorni difficili e un momento di serenità in famigliaDopo un incidente automobilistico e il terzo anniversario della morte del padre Silvio Berlusconi, l'ad di Mediaset si concede una giornata al mare con la compagna e i figli. Le immagini pubblicate dal settimanale Nuovo mostrano una famiglia unita e serena, con gesti d'affetto che raccontano la forza del loro legame in un periodo particolarmente intenso.

Read more »

Ismea, utile 2025 in crescita oltre 8 milioni di euroIl cda di Ismea ha approvato il bilancio di esercizio 2025 che chiude con un valore della produzione superiore a 88 milioni di euro e un utile netto di oltre 8 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente. (ANSA)

Read more »

Il benefattore senza voltoLa storia dell’imprenditore che aiutava gli altri (ma non si faceva riconoscere) diventa un’opera. Schiavi: «Un tipo qualunque, capace di grandi gesti»

Read more »