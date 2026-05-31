Acerbi lascia l'Inter a parametro zero: il Monza si fa sotto

Francesco Acerbi saluta l'Inter dopo lo scudetto e potrebbe accasarsi al Monza, neopromosso in Serie A. L'ingaggio è l'ostacolo principale.

Il difensore Francesco Acerbi lascerà l' Inter a parametro zero al termine della stagione. Il centrale classe 1988, che ha appena vinto lo scudetto con i nerazzurri, non ha rinnovato il contratto in scadenza e si appresta a vivere una nuova esperienza in Serie A . Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il giocatore sarebbe nel mirino del Monza , fresco di promozione nella massima serie dopo aver vinto i playoff di Serie B. La dirigenza brianzola, guidata da Adriano Galliani, sta cercando di rinforzare la rosa con elementi di esperienza per affrontare al meglio il campionato di Serie A . Acerbi , con oltre 400 presenze in carriera tra Lazio, Sassuolo, Milan e Inter , rappresenterebbe un profilo ideale per guidare la difesa del Monza .

Il classe 1988, nato a Vizzolo Predabissi, potrebbe così restare a vivere nell'hinterland milanese, evitando di sradicare la famiglia. Tuttavia, l'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio: all'Inter Acerbi percepiva un salario di circa 3 milioni di euro netti a stagione, cifra che il Monza, con i suoi limiti di budget, difficilmente potrà eguagliare. La società lombarda sta studiando un contratto biennale con opzione per il terzo anno, magari con un ingaggio ridotto ma con bonus legati alla salvezza.

Intanto, il club campione d'Italia si prepara a salutare uno dei protagonisti della stagione trionfale. Acerbi è arrivato all'Inter nell'estate del 2022 in prestito dal Milan, per poi essere riscattato a titolo definitivo la stagione successiva. Con i nerazzurri ha collezionato 78 presenze, contribuendo in modo determinante alla vittoria dello scudetto e alla cavalcata in Champions League. La sua esperienza e leadership saranno difficili da sostituire.

Sul fronte Monza, la promozione in Serie A ha acceso l'entusiasmo della piazza e della proprietà americana, i Fininvest, che puntano a costruire una squadra competitiva per la salvezza. Oltre ad Acerbi, si valutano altri innesti di qualità, come il centrocampista Matteo Pessina e l'attaccante Andrea Petagna, entrambi già nel giro della Nazionale. L'obbiettivo è creare un mix tra giovani promettenti e veterani navigati, per garantire continuità di rendimento.

La trattativa per Acerbi potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, anche alla luce della volontà del giocatore di rimanere in zona Milano. La trattativa è complessa, ma la dirigenza monzese è ottimista. Nel frattempo, il calciomercato estivo si arricchisce di un altro nome di spessore, pronto a scrivere nuove pagine della sua lunga carriera





calciomercatoit / 🏆 38. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Acerbi Inter Monza Calciomercato Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'allenatore del Monza commenta la promozione in Serie AL'allenatore del Monza, Paoloma, commenta la promozione in Serie A dopo la vittoria nei playoff contro il Catanzaro.

Read more »

Il Monza torna in Serie A dopo una finale playoff emozionanteIl Monza conquista la promozione in Serie A nonostante la sconfitta nella finale playoff contro il Catanzaro, grazie alla migliore posizione in classifica nella stagione regolare. L'amministratore delegato Mauro Baldissoni commenta la stagione, il percorso nei playoff e ringrazia la proprietà Fininvest, confermando la permanenza dell'allenatore Bianco. Si parla anche del cambio di proprietà con la BLV e le ambizioni future del club.

Read more »

Fininvest: 'Il ritorno del Monza in A è il miglior modo per ricordare Berlusconi'Sebbene il passaggio di proprietà sia imminente, c'è chi gioisce del ritorno in Serie A del Monza anche lontano dall'U-Power Stadium.

Read more »

Monza promosso in Serie A. Con Pessina, uomo simbolo di un club che non ha mollatoCorreva la stagione 2017-2018, e Matteo Pessina giocava la sua ultima stagione in Serie B, con la maglia dello Spezia, perché da quel momento in poi sono arrivate lunghe annata in Serie A, prima con la maglia dell'Atalanta, poi con quella del Monza; ma il 4 maggio 2025, ecco di nuovo la Serie B.

Read more »