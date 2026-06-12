Achille Lauro conquista Laila Hasanovic: la modella danese sarà ospite dell'evento Dondup a San Siro

Achille Lauro, nel suo ruolo di direttore creativo di Dondup, ha convinto Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, a partecipare a un evento moda e musica il 15 giugno a San Siro.

Il magnetismo di Achille Lauro ha conquistato anche Laila Hasanovic . La bellissima modella danese fidanzata di Jannik Sinner , il tennista italiano numero uno al mondo, è ormai richiestissima a eventi e sfilate.

Finora, soprattutto in Italia, l'abbiamo vista solo in occasione delle partite del campione, seduta in tribuna a tifare oppure a condividere con lui vacanze e altri momenti privati e blindatissimi. In questi giorni in cui Jannik Sinner si è recato a Milano per accertamenti medici, dopo il malore che gli è costato la partecipazione al Roland Garros, al suo fianco c'era la bionda modella e influencer con cui la relazione va avanti ormai da oltre un anno.

I due hanno soggiornato nel lussuoso Hotel Parigi, poi sono stati avvistati a godersi una cenetta romantica e, qualche giorno prima, si erano goduti qualche giorno insieme a Montecarlo e in Gallura. Jannik e Laila sono tra le coppie più belle e influenti dello sport mondiale e, come spesso capita, due persone così brillanti, insieme, hanno acquistato ancora più luce, visibilità, fascino.

Avere Laila Hasanovic ospite ad un evento in veste professionale è un'impresa che nel nostro paese non è ancora riuscita a nessuno. In questi giorni però, secondo quanto riporta un'indiscrezione, a scendere in campo e a raccogliere la sfida è stato Achille Lauro, e lo ha fatto nel suo nuovo ruolo di direttore creativo del brand Dondup.

Il fascino del cantautore è riuscito a convincere la giovane Laila che sì, l'evento che questo artista poliedrico e amatissimo sta preparando per regalare una notte magica a chi sarà a San Siro il prossimo 15 giugno, tra moda e musica, sarà un momento a cui vale la pena di partecipare. Una serata in grado di attrarre l'interesse di una modella abituata a calcare passerelle e red carpet dei più importanti eventi mondani internazionali (l'abbiamo vista poche settimane fa sfilare in bianco), nonché attuale first lady dello chicchissimo mondo del tennis.

Un colpaccio che forse poteva riuscire solo a Lauro. L'evento in questione è un grande show che unirà moda e musica, due mondi che Achille Lauro ha sempre saputo fondere con originalità e stile. Come direttore creativo di Dondup, il cantautore ha ideato una performance unica che vedrà sfilare modelli e artisti sul palco di San Siro, trasformando lo stadio in un palcoscenico di lusso e spettacolo.

Laila Hasanovic, con la sua eleganza naturale e il suo status di icona di stile, sarà una delle protagoniste della serata. La sua presenza non solo attirerà l'attenzione dei media, ma anche degli appassionati di tennis e moda, creando un ponte tra questi due universi. Achille Lauro, con la sua capacità di stupire e coinvolgere, ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro nel creare eventi memorabili.

Per Laila, questa apparizione rappresenta un'opportunità per mostrare il suo lato professionale in Italia, dopo essere stata vista quasi esclusivamente come la compagna di Sinner. La modella danese, che ha sfilato per grandi marchi internazionali, ha scelto di partecipare a questo evento perché convinta della qualità e dell'innovazione che Lauro sa offrire. I preparativi sono in corso e si prevede una serata ricca di sorprese, con ospiti illustri e performance mozzafiato.

Intanto, Jannik Sinner continua il suo recupero dopo il malore che lo ha costretto a rinunciare al Roland Garros. Il tennista, supportato dalla sua Laila, sta seguendo le terapie per tornare al più presto in campo. La loro relazione, solida e discreta, è un esempio di come due persone di successo possano sostenersi a vicenda senza eccessiva esposizione mediatica. Laila, pur essendo un personaggio pubblico, ha sempre mantenuto un profilo basso, preferendo la riservatezza alla ribalta.

Questa sua partecipazione all'evento di Achille Lauro segna quindi una svolta, un'apertura verso nuove esperienze professionali in Italia. Il mondo della moda e dello sport sono in fermento per questo evento che promette di essere uno dei più glamour dell'anno. Con Achille Lauro alla direzione creativa e Laila Hasanovic come ospite d'onore, la serata del 15 giugno a San Siro si preannuncia indimenticabile, un connubio perfetto tra talento, bellezza e innovazione.

La scelta di Laila di accettare l'invito dimostra la fiducia nel progetto di Lauro e la volontà di esplorare nuovi orizzonti, mentre per il cantautore è un ulteriore successo che consolida la sua reputazione di innovatore nel panorama della moda e dello spettacolo italiano





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Achille Lauro Laila Hasanovic Jannik Sinner Dondup San Siro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Achille Lauro conquista Roma: duetto con Venditti e raddoppio nel 2027Sold out per il cantante romano con oltre 60mila fan all'Olimpico

Read more »

Achille Lauro negli stadi: il duetto con Antonello Venditti e gli «Incoscienti giovani» cacciati dall'EdenIl tour del cantautore romano parte all'Olimpico davanti a 60 mila persone (sold out) e lunedì sarà a San Siro

Read more »

Achille Lauro e Venditti, all'Olimpico il duetto è un passaggio di consegne(Adnkronos) - Due generazioni, un solo palco. Allo stadio Olimpico, davanti a 60.000 persone, Achille Lauro e Antonello Venditti hanno duettato sulle note di 'Che tesoro che sei'. Subito...

Read more »

Primo concerto all'Olimpico di Achille Lauro, stadio sold out: 60mila fan in delirioGran debutto di Achille Lauro all'Olimpico di Roma. Erano oltre 60mila i fan accorsi da tutta Italia e dall'estero per la sua esibizione che ha raccolto l'ovazione...

Read more »