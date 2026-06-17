Achille Lauro debutta come stilista per Dondup con Laila Hasanovic musa della sfilata a San Siro

La sfilata-evento di Achille Lauro come nuovo direttore creativo di Dondup ha avuto come protagonista la modella Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, in una serata che ha trasformato lo stadio di San Siro in una passerella. La collezione Erotica Autunno/Inverno unisce eleganza consapevole e sartoria, con palette in bianco e nero e materiali ricercati.

Il live a San Siro si è trasformato in una passerella per la nuova collezione Erotica del cantante e stilista Achille Lauro . La modella danese Laila Hasanovic , nota come fidanzata del tennista Jannik Sinner , è stata la protagonista assoluta della sfilata, incantando il pubblico con un look che includeva un cappello a tesa larga e autoreggenti.

L'evento ha segnato il debutto di Lauro come direttore creativo per Dondup e ha unito performance e alta sartoria in una palette dominante di bianco e nero. La collezione Autunno/Inverno presenta 50 pezzi tra abiti e accessori, caratterizzati da un rigore tailoring maschile che dialoga con trasparenze e materiali ricercati come velluti, shantung di seta e chiffon. L'assenza di Jannik Sinner sugli spalti è stata notata, ma non è legata a crisi personali bensì agli impegni del tennista.

La scelta di Laila Hasanovic come musa della serata rappresenta un forte elemento di rottura, portandola per la prima volta in Italia fuori dal contesto tennistico in un ruolo da protagonista assoluta





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Achille Lauro Dondup Laila Hasanovic Jannik Sinner Sfilata San Siro Moda Collezione Autunno/Inverno Stilista Fashion Show

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dondup, prima sfilata della prima capsule di Achille Lauro a San SiroLeggi su Sky TG24 l'articolo Dondup, la sfilata della prima capsule collectin di Achille Lauro al concerto di San Siro

Read more »

Achille Lauro riscrive la sua storia a San SiroIl racconto dello show alla Scala del calcio, il primo della sua carriera

Read more »

Chi è davvero Laila Hasanovic, la modella che ha conquistato San Siro (e il cuore di Jannik Sinner)Prima la spesa in Vespa a Montecarlo, poi la sfilata a San Siro per il debutto di Erotica di Dondup con Achille Lauro: chi è Laila Hasanovic?

Read more »

Dondup EROTICA: la collezione firmata da Achille LauroDondup presenta EROTICA, la prima collezione firmata da Achille Lauro, svelata durante il concerto evento a San Siro.

Read more »