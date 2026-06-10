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Achille Lauro in concerto a Roma: stasera l'artista romano infiamma il pubblico con i suoi successi

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Achille Lauro in concerto a Roma: stasera l'artista romano infiamma il pubblico con i suoi successi
Achille LauroConcertoRoma
📆6/10/2026 3:20 AM
📰leggoit
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Stasera, 10 giugno 2026, Achille Lauro si esibisce in un atteso concerto a Roma. Dall'esordio a Sanremo alla direzione creativa di Dondup, ripercorriamo la carriera dell'artista eclettico.

Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, Achille Lauro si esibisce in un concerto molto atteso a Roma , la sua città d'adozione. Il palco allestito per l'occasione accoglierà migliaia di fan pronti a cantare i suoi brani più celebri.

L'artista, noto per il suo stile eccentrico e la capacità di mescolare generi musicali, promette uno spettacolo ricco di sorprese. Nato a Verona l'11 luglio 1990 da padre magistrato e madre imprenditrice, Achille Lauro ha presto abbandonato la città natale per trasferirsi a Roma insieme al fratello maggiore Federico, già produttore della crew Quarto Blocco.

Questo trasferimento segna l'inizio del suo percorso nel mondo della musica: sceglie il nome d'arte Achille Lauro, unendo il suo nome di battesimo a quello del celebre armatore napoletano

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Achille Lauro Concerto Roma Sanremo Dondup

 

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