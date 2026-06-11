Achille Lauro: 'Roma è il sogno di una vita, ai primi concerti pagavo le guest e mi mettevo in scaletta. Con Venditti una magia. La tv può aspettare'

Achille Lauro ha annunciato il ritorno a casa per una notte storica da 60.000 spettatori. L'artista ha parlato del suo sogno di esibirsi a Roma e della magia che ha creato con Antonello Venditti. Inoltre, ha annunciato la vendita al pubblico ufficiale di una nuova data per il concerto all'Olimpico del 30 giugno 2027 e ha parlato del soldout per quella data con un anno di anticipo.

Achille Lauro fa tremare l' Olimpico : ' Roma è il sogno di una vita, ai primi concerti pagavo le guest e mi mettevo in scaletta. Con Venditti una magia.

La tv può aspettare' Il ritorno a casa di Achille Lauro per una notte storica da 60.000 spettatori. L'annuncio della nuova data e il soldout anche nel 2027, il duetto generazionale con Antonello Venditti e il racconto di uno show diviso in quattro atti.

Ma la vera bomba è esplosa durante l'incontro con la stampa e poi ribadita durante il live: il concerto all'Olimpico del 30 giugno 2027 è già completamente sold out con un anno di anticipo, spingendo l'artista e l'organizzatore Ferdinando Salzano ad annunciare ufficialmente una nuova data per ilLo show andato in scena ieri sera, concepito come un'opera divisa in quattro atti, si è sviluppato attraverso un filo narrativo ben preciso: il giardino dell'Eden degli incoscienti giovani, un limbo emotivo prima di essere catapultati sulla terra con Celeste Dalla Porta -la Partenope di Sorrentino- come musa ispiratrice.

Sul palco, ad affiancare il cantante in un emozionante passaggio di testimone, è salito un simbolo indiscusso della canzone romana:Qual è il filone narrativo che unisce lo spettacolo 'Comuni Immortali'?

'Avete presente il paradiso dell'Eden dei giovani incoscienti, prima di essere catapultati sulla Terra? È proprio questo il filone narrativo che lega lo spettacolo, uno show che si fonda essenzialmente sulle canzoni. La mia fortuna, in questi anni, è stata quella di avere tanti brani che sono entrati a far parte della storia della mia fanbase, diventando dei veri e propri evergreen del mio percorso personale. Questo show si regge interamente sulla forza della musica.

Durante la data zero a Rimini, arrivata subito dopo il tour di 15 date nei palazzetti, si è creata una magia bellissima: è stato incredibile vedere quanto queste canzoni siano entrate profondamente nella vita delle persone. È semplicemente la magia della musica. Questo è un anno particolarmente fortunato.

Dopo questi tre stadi, l'anno prossimo ci aspetta un tour di ben dieci date, che stanno già andando benissimo» Ci può anticipare qualcosa sulle sorprese di questo tour e sulla presenza sul palco di Antonello Venditti? C'è chi parla di un passaggio di testimone, e a proposito di stadi, per la data del 2027 all'Olimpico ha dovuto 'chiedere il permesso' a Vasco Rossi, che ha già noleggiato la struttura per quel periodo





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