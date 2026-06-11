Achille Lauro torna in scena con ‘Comuni Immortali’ allo Stadio Olimpico di Roma

Il tour ‘Comuni Immortali’ di Achille Lauro partirà dal primo grande appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno 2026. Dopo la data zero allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Lauro proporrà uno show che attraverserà le diverse fasi della sua carriera, passando da glam rock e pop a canzone d’autore, provocazione scenica e brani più recenti del progetto ‘Comuni Immortali’.

Il cantante Achille Lauro , noto per il suo successo in X Factor e per il progetto musicale ‘ Comuni Immortali ’, ha annunciato un tour dal titolo ‘ Comuni Immortali ’ che partirà dal primo grande appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno 2026.

Dopo la data zero allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Lauro proporrà uno show che attraverserà le diverse fasi della sua carriera, passando da glam rock e pop a canzone d’autore, provocazione scenica e brani più recenti del progetto ‘Comuni Immortali’. L’artista ha dichiarato che Roma è il sogno di una vita e che, per ora, non tornerà in televisione





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