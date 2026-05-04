Achille Polonara saluta il basket: un addio commovente e una carriera di successi

Achille Polonara ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico attraverso una lettera sui social media, ringraziando allenatori, compagni di squadra e tifosi per il supporto ricevuto durante la sua illustre carriera.

Dopo una carriera ricca di successi e momenti indimenticabili, Achille Polonara ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal basket professionistico. La decisione, comunicata attraverso una toccante lettera pubblicata sui suoi canali social, segna la fine di un’era per uno dei talenti più brillanti del basket italiano degli ultimi anni.

Polonara ha espresso la sua gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al suo percorso, dai coach ai compagni di squadra, dallo staff medico ai tifosi, inclusi anche coloro che lo hanno criticato, riconoscendo in queste ultime manifestazioni una fonte di motivazione. La lettera è accompagnata da una serie di immagini che ripercorrono le tappe fondamentali della sua carriera, dalle prime esperienze con la maglia della Nazionale azzurra fino alle ultime sfide in club prestigiosi.

Il giocatore ha ammesso di aver tentato un ritorno in campo, riprendendo gli allenamenti individuali, ma ha compreso che le sue condizioni fisiche non gli permetteranno più di esprimersi al livello a cui era abituato. Preferisce quindi salutare il basket giocato con la consapevolezza di aver dato il massimo e di essere ricordato per le sue performance passate.

La notizia ha suscitato grande emozione nel mondo del basket italiano, con numerosi messaggi di affetto e stima rivolti a Polonara da parte di colleghi, allenatori e appassionati. La sua carriera è stata caratterizzata da una costante crescita e da un impegno profondo in ogni sfida affrontata, lasciando un segno indelebile nel panorama cestistico nazionale e internazionale.

Polonara ha iniziato il suo percorso nel mondo del basket nelle giovanili di Varese, per poi affermarsi come uno dei talenti più promettenti della Serie A. Le sue prestazioni lo hanno portato a vestire le maglie di Reggio Emilia, Sassari, Vitoria, Fenerbahce, Efes, Zalgiris e Virtus Bologna, collezionando successi e riconoscimenti individuali. In particolare, è stato insignito per due volte del premio di miglior under 22 della Serie A, nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013, dimostrando fin da giovane le sue straordinarie capacità.

Con la maglia della Nazionale azzurra, ha conquistato una medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 20 del 2011, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. La sua versatilità, la sua capacità di adattamento e il suo spirito combattivo lo hanno reso un giocatore prezioso in ogni contesto in cui ha militato. Polonara non è stato solo un atleta di talento, ma anche un uomo di grande spessore umano, sempre disponibile e rispettoso nei confronti degli altri.

La sua umiltà e la sua passione per il basket lo hanno reso un esempio per le nuove generazioni di giocatori. La decisione di ritirarsi è stata sicuramente difficile, ma dettata dalla consapevolezza di non poter più competere al massimo livello. La lettera di addio di Polonara è un vero e proprio testamento sportivo, un atto d’amore verso il basket e verso tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita.

Il giocatore ha ringraziato in modo particolare i coach che lo hanno guidato, i compagni di squadra che lo hanno sostenuto, lo staff medico che si è preso cura di lui e i tifosi che lo hanno incoraggiato in ogni momento. Ha anche espresso la sua gratitudine verso coloro che lo hanno criticato, riconoscendo in queste critiche una fonte di motivazione per migliorarsi e superare i propri limiti.

Polonara ha sottolineato l’importanza di essere ricordato per quello che è stato, per le sue performance passate, e ha confessato la sua nostalgia per la palla a spicchi. La sua decisione di ritirarsi è un atto di coraggio e di onestà intellettuale, un riconoscimento dei propri limiti e una scelta consapevole di preservare la propria dignità di atleta. Il mondo del basket italiano perde un campione, ma conserva un esempio di professionalità, impegno e passione.

La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarlo in campo e di apprezzarlo come persona. La sua storia è un’ispirazione per tutti i giovani che sognano di diventare giocatori di basket, un invito a credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli





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