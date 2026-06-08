Acoltellamento alla Penn Station di New York: 5 feriti, aggressore arrestato

Un accoltellamento ha colpito cinque persone alla Penn Station di New York, con una vittima in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato. L'episodio è avvenuto in una zona densamente popolata e a pochi metri dal Madison Square Garden, dove si stava svolgendo una finale NBA con la presenza del presidente Trump. Le autorità stanno indagando, ma sembra trattarsi di un atto di violenza casuale. Misure di sicurezza già elevate per l'evento sportivo potrebbero essere riviste.

Almeno cinque persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York . Secondo i vigili del fuoco della città, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale, con una di esse in condizioni gravi.

L'aggressore è stato arrestato. La stazione è un importante snodo del trasporto newyorkese. Una fonte della polizia di New York ha indicato a Cbd News che l'accoltellamento è stato un atto di violenza casuale, senza un motivo preciso. Le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini ad evitare la zona, prevedendo rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico.

L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove Donald Trump era presente per assistere alla finale dell'NBA tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. La presenza del presidente aveva già comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all'arena e negli isolati circostanti, con una massiccia presenza di agenti del Secret Service, del dipartimento di Polizia di New York e di altre agenzie per tutta la giornata.

Le autorità non hanno ancora chiarito se l'episodio di violenza influirà sui piani di sicurezza per la partita. Resta il fatto che l'aggressione è avvenuta in un'area attraversata ogni anno da milioni di pendolari, turisti e appassionati di sport e si prevede che la Penn Station sarà particolarmente affollata in vista della finale di basket. La riproduzione è riservata. Copyright ANSA





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