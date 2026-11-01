Acquisto casa all'asta: 18mila euro e ristrutturazione totale

Una coppia ha comprato una casa all'asta per 18mila euro, ristrutturandola con poco budget. Ora vale dieci volte tanto e genera affitti turistici.

Agosto duemila ventiquattro segna una data significativa per Thomas Fletch e Kristin Fletcher, una giovane coppia che ha intrapreso una scommessa finanziaria audace. Senza aver mai varcato la soglia dell'immobile, hanno acquistato una casa all'asta per le tasse non pagate. Il prezzo di partenza era di circa diciottomila trecento euro, corrispondenti a ventimila dollari dell'epoca.

Acquisto all'asta e scoperta iniziale

La decisione di lanciare questo investimento senza un'ispezione preliminare era azzardata, specialmente per chi si avvicinava per la prima volta alle aste giudiziarie. I due acquirenti disponevano solo di una breve descrizione scritta e di alcune immagini scarne. Sapevano che la struttura era priva di rivestimento esterno e che l'ingresso principale era quasi inaccessibile. L'interno rimaneva un mistero totale per i nuovi proprietari.

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Una volta ottenute le chiavi, la realtà superava qualsiasi immaginazione pessimistica. All'interno della casa si trovavano cumuli enormi di spazzatura accumulata nel tempo. La sorpresa maggiore è stata la presenza di sei frigoriferi pieni di cibo. Quest'ultimo era stato lasciato senza corrente elettrica per un periodo di due anni consecutivi, creando una situazione igienica critica.

Ristrutturazione con budget limitato

Nonostante le condizioni disastrose iniziali, la coppia ha notato che la struttura portante era in buone condizioni una volta pulita. Thomas e Kristin, descrivendosi come persone molto pratiche, avevano l'obiettivo di trasformare un vecchio fatiscente in un luogo bello e funzionale. La donna ha raccontato questa sfida in un'intervista esclusiva alla rivista People, evidenziando la loro volontà di correre un rischio calcolato.

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Il lavoro di ristrutturazione è caduto quasi interamente sulle spalle del compagno, Thomas. La situazione familiare era complessa, poiché Kristin era incinta e successivamente doveva occuparsi esclusivamente dell'accudimento del neonato nato durante il progetto. Non potendo permettersi di ingaggiare ditte specializzate costose, il marito ha gestito ogni aspetto del cantiere da solo.

Le mansioni erano varie e impegnative, spaziando dal rifacimento del tetto alla sostituzione delle finestre. Ha lavorato a tutte le pareti, ai pavimenti e alle porte, stanza dopo stanza. Questo approccio manuale ha permesso di trasformare un posto tremendo in una struttura abitabile e accogliente, dimostrando che non serve necessariamente un grande patrimonio per realizzare un sogno immobiliare.

Trasferimento in cantiere e risultati economici

Dopo quattro mesi intensi di lavoro, la famiglia ha preso la decisione di trasferirsi all'interno della struttura stessa. Questa mossa strategica aveva lo scopo di evitare continui e costosi viaggi verso il luogo di lavoro. Volevano passare più tempo insieme e monitorare da vicino ogni progresso della ristrutturazione, ottimizzando ogni risorsa disponibile.

Il budget iniziale era stato fissato a circa ventiduemila novecento euro, pari a venticinque mila dollari. La spesa totale per la ristrutturazione, inclusi i materiali e le piccole voci di spesa, si è chiusa poco sotto i trentadue mila euro. Con l'acquisto iniziale, il costo complessivo è rimasto inferiore ai cinquantaquattromila quattrocento euro.

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Valore attuale e futuro investimento

Oggi l'immobile, battezzato The Comeback Cabin, è immerso in un terreno di circa ottomila metri quadrati, equivalenti a due acri. La proprietà è diventata una struttura ricettiva di successo, capace di attirare ospiti desiderosi di esperienze uniche. Nell'agosto duemila venticinque, la casa ha accolto i suoi primi clienti, confermando la validità dell'investimento.

Il valore attuale dell'immobile è stimato essere dieci volte superiore al prezzo di acquisto iniziale. Questo successo ha incoraggiato la coppia ad acquistare una seconda casa all'asta per sistemare. Il costo per questo secondo immobile è stato di circa settottomila ottocento euro, equivalenti a ottomila cinquecento dollari.

La coppia conclude che l'esperienza è valsa la pena al cento percento. La soddisfazione deriva non solo dal profitto economico, ma dalla consapevolezza di aver creato qualcosa di duraturo per il proprio futuro. La loro storia dimostra che con costanza, lavoro manuale e una visione chiara, anche i progetti più apparentemente impossibili possono diventare realtà concrete e redditizie.