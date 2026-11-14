Acri e Fondazione Cariplo: ventisei cammini per coesione sociale in Italia

Il progetto di Acri e Fondazione Cariplo promuove venti cammini storici italiani. L'iniziativa mira alla coesione sociale e allo sviluppo locale nelle aree interne del Paese attraverso il turismo lento e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto "Cammini d'Italia per fare comunità" ha ufficialmente preso il via coinvolgendo dodici Fondazioni aderenti a Acri. L'iniziativa punta a promuovere ventisei percorsi pedonali storici lungo la penisola, con l'obiettivo preciso di rafforzare la coesione sociale e stimolare lo sviluppo locale. Questa strategia coniuga le esperienze del terzo settore con azioni concrete di valorizzazione del territorio, creando nuove opportunità per le comunità locali.

Il meccanismo del progetto e la selezione dei percorsi

L'opera di individuazione dei ventisei cammini è stata condotta attraverso criteri rigorosi che considerano il valore storico-culturale e paesaggistico di ciascun itinerario. La capacità di coinvolgere attivamente le comunità residenti e il livello di accessibilità generale sono stati elementi fondamentali nella fase di selezione. Un censimento nazionale, realizzato dal partner dell'iniziativa, ha permesso di definire una rete strutturata dove enti di terzo settore e gestori dei cammini collaborano strettamente.

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Il gruppo di esperti di Cammini d'Italia ha affiancato queste realtà per individuare i progetti di valorizzazione più coerenti con le specifiche caratteristiche di ogni singolo percorso. Questo approccio garantisce che ogni intervento sia量身定制 per rispondere alle esigenze uniche del territorio, andando oltre la semplice segnalazione turistica. La rete così creata mira a migliorare l'accessibilità e i servizi rivolti ai viandanti, trasformando i sentieri in vere e proprie opportunità di incontro.

Le posizioni delle Fondazioni coinvolte

Fondazione Cariplo è tra i principali motori di questa operazione, contribuendo con competenze tecniche e una visione strategica a lungo termine. La comunicazione istituzionale è stata affidata alla Fondazione Con il Sud, che vanta vent'anni di esperienza sui temi dello sviluppo locale e della coesione sociale. Questa istituzione lavora da decenni per supportare il Terzo settore, promuovendo la collaborazione tra Stato, enti locali e la vasta rete di associazioni e volontari in tutto il Mezzogiorno.

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L'intento dichiarato è quello di creare un Sud dove sia possibile nascere, restare, tornare e arrivare, rendendo concreta questa visione attraverso campagne mirate. La Fondazione Con il Sud ha un ruolo cruciale nel favorire iniziative capaci di generare opportunità economiche e sociali per le comunità locali. La scelta di coinvolgere fondazioni con diverse specializzazioni geografiche e tematiche riflette una strategia integrata per affrontare le sfide del declino demografico nelle aree interne.

Impatto reale sui territori e prossimi passi

I venti cammini interessati dalla sperimentazione attuale spaziano dal Nord al Sud dell'Italia, toccando regioni chiave come Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata e Calabria. Tra i percorsi selezionati figurano la Via Francigena tra Valle di Susa e Toscana Nord, le Strade dei Forti e l'AltraVia in Piemonte, la Via dei Monti CAI La Spezia in Liguria e la Via delle Sorelle in Lombardia.

Altri itinerari di grande importanza includono il Cammino di Oropa della Pace, la Via Vandelli e la Romea Strata in Emilia Romagna, il Cammino di San Jacopo in Toscana e il Cammino del Salto nel Lazio. Nel Sud Italia, il progetto interessa il Cammino di San Nilo nel Merkourion in Campania, il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna, il Cammino Materano tra Basilicata e Puglia, e il Cammino di San Francesco di Paola in Calabria.

Il ruolo del turismo lento nella riqualificazione

Il turismo lento emerge come una chiave strategica per proporre modelli innovativi di sviluppo, puntando sulle risorse naturali, culturali e identitarie del territorio. Custodire i luoghi, renderli vivi e percorribili significa prendere la direzione opposta allo spopolamento e all'abbandono dei centri storici. Un cammino rappresenta anche uno strumento efficace per svolgere manutenzione e difesa dal dissesto idrogeologico, proteggendo l'ambiente e conservando il patrimonio culturale.

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Questa modalità di viaggio a passo lento permette ai visitatori di immergersi nelle comunità locali, incontrando la storia, le tradizioni e il patrimonio umano. Si trasforma così la vacanza in un'esperienza profonda di connessione, ricostituendo quel senso di condivisione che spesso manca nella vita quotidiana. L'iniziativa, attualmente nella fase sperimentale, sottolinea l'urgenza di coniugare la tutela del paesaggio con lo sviluppo economico, favorendo una collaborazione duratura tra pubblico e privato.