Studio ActionAid rivela come i social trasformino interessi neutri in contenuti tossici, normalizzando la misoginia e influenzando le percezioni di genere.

Una nuova indagine condotta da ActionAid ha rivelato come gli algoritmi delle principali piattaforme social, in particolare Instagram, possano indirizzare utenti anche verso contenuti tossici e misogini senza che questi abbiano esplicitamente cercato tali informazioni. L'esperimento dimostra che il semplice scroll di contenuti apparentemente neutri può innescare una deriva verso la manosfera, quella rete di comunità online che considera il femminismo come un nemico da combattere.

Algoritmo e Deriva verso Contenuti Tossici

L'innesco di questa deriva digitale è sorprendentemente rapido e basato su interazioni banali. Creando un profilo su Instagram con un nome maschile, effettuando una ricerca per la parola "calcio" e interagendo con appena quindici video, l'algoritmo inizia a proporre materiali con ruoli di genere stereotipati in meno di novanta secondi. La progressione verso l'odio esplicito avviene ancora più velocemente: dopo dieci minuti, 122 video visualizzati e tre ricerche su argomenti come calcio, videogiochi e finanza, compare il primo video di propaganda misogina con contenuti di disprezzo verso le donne.

Also read Toni Capuozzo, lo speciale 'Diario del Giorno - Ciao Toni' per l'ultimo saluto

Questo meccanismo dimostra che la mano sinistra del digitale non richiede intenzioni premeditate per diffondere discriminazioni. La ricerca evidenzia come la monetizzazione dell'attenzione premi contenuti polarizzanti, spingendo gli utenti verso narrazioni che normalizzano la violenza di genere. L'algoritmo agisce come un acceleratore di bias, trasformando interessi comuni in porte di accesso a ideologie antifemministe, indipendentemente dalla storia precedente dell'utente.

Differenze di Genere nei Suggerimenti

I risultati dell'analisi di 1.400 video hanno mostrato disparità significative nei contenuti suggeriti in base al genere associato ai profili sperimentali. Ai profili maschili sono stati proposti contenuti legati alla disciplina, al denaro e al successo, temi apparentemente neutri, ma che hanno funzionato da trampolino per la misoginia. Al contrario, più di un terzo dei video suggeriti ai profili femminili riguardava cucina, cura della casa e assistenza domestica, contro un nove per cento proposto ai profili maschili.

Advertisement

La disparità è ancora più marcata nei contenuti specifici sulle pulizie e la gestione domestica. Nei profili femminili sono stati conteggiati 97 video dedicati a queste tematiche, mentre nei profili maschili se ne trovavano appena due. Anche l'analisi sul dating, tema legato alle relazioni affettive e sessuali, ha evidenziato divergenze profonde, con l'otto per cento dei contenuti tossici e misogyni diretti a maschi e il trenta per cento di contenuti misogini in generale, mentre per le donne prevalevano modelli di subordinazione domestica e cura estetica.

Questi dati confermano come la piattaforma tenda a rinforzare stereotipi tradizionali, limitando la visibilità di modelli alternativi per le donne e spingendo gli uomini verso narrazioni di superiorità o vittima. La differenza non è solo quantitativa ma qualitativa, definendo due esperienze digitali radicalmente diverse che influenzano la percezione di sé e del mondo.

Persistenza dell'Indottrinamento Digitale

Il fenomeno della deriva verso contenuti tossici non si esaurisce con le interazioni iniziali, ma mostra una notevole persistenza nel tempo. Tre giorni dopo l'ultima interazione, senza alcun nuovo input da parte dell'utente, il 90 per cento dei contenuti proposti al profilo maschile era ancora classificato come tossico. In questo arco temporale, la quota di video misogini è salita dal 46 al 57 per cento, indicando un rafforzamento dell'algoritmo nella sua spinta discriminatoria.

Nello scenario femminile, la situazione è analoga ma con tematiche diverse. I contenuti riconducibili alla femminilità patriarcale sono passati dal 26 al 40 per cento in assenza di nuove ricerche. Questo dato suggerisce che una volta innescato il meccanismo, la piattaforma tende a intrappolare l'utente in un ecosistema informativo limitato e distorto, rendendo difficile uscire dalla bolla senza un intervento consapevole e attivo.

Advertisement

Strategie Sofisticate della Manosfera

La ricerca ha anche mappato come si presenta la manosfera, rivelando una strategia comunicativa sofisticata. Solo il sei per cento dei profili analizzati utilizza un tono esplicitamente ostile; la maggior parte adotta linguaggi giornalistici (31 per cento), scientifici (22 per cento) o ironici (15 per cento). Questo mascheramento rende i messaggi antifemministi più difficili da identificare e contestare, specialmente quando provenienza da voci femminili, presenti in quasi un terzo dei casi.

Una delle tattiche più efficaci consiste nell'appropriarsi del linguaggio dell'uguaglianza, presentandosi come sostenitori della parità mentre si nega o si ridimensiona la violenza di genere. In 37 profili su 100 il femminismo viene delegittimato, mentre 34 presentano gli uomini come vittime, focalizzandosi su presunti diritti degli uomini e false accuse. Il 17 per cento dei profili ha inoltre una collocazione esplicita di destra o estrema destra, collegando l'odio di genere a correnti politiche specifiche.

Impatto e Necessità di Intervento

Katia Scannavini, Co-Segretaria generale di ActionAid, sottolinea come il digitale occupi uno spazio sempre più centrale nella vita quotidiana e nella formazione delle idee. L'odio online contro le donne è sia un contenuto da monetizzare che uno strumento per mettere in discussione l'uguaglianza. Prevenire la violenza maschile contro le donne richiede quindi di intervenire anche sulla sfera digitale, dove i modelli di relazione si costruiscono e si consolidano.

La ricerca invita a una maggiore consapevolezza sui meccanismi delle piattaforme, evidenziando la necessità di regolamentazione e trasparenza algoritmica. Solo attraverso un'educazione digitale critica e interventi strutturali si potrà contrastare la normalizzazione della violenza di genere e garantire spazi online sicuri e paritari per tutti gli utenti, indipendentemente dal genere.