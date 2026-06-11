Activisti libici trattenuti in Libia: la dinamica tra Bengasi e Roma, Egitto e Hamas, Idf e Gaza

La vicenda di Alberizia e Centrone, due attivisti libici trattenuti nella zona di Bengasi, nella Cirenaica di Khalifa Haftar, si è complicata ulteriormente dopo la seconda visita del console italiano a Bengasi, Filippo Colombo. La Farnesina ha comunicato che i due attivisti hanno visto il console italiano, che era la sua seconda visita dall'inizio della detenzione. Tuttavia, le autorità di Bengasi hanno comunicato che hanno bisogno di ulteriori 30 giorni per fare ulteriori accertamenti. Nessuno si sbilancia su cosa accadrà nelle prossime settimane, ma chi segue il dossier paragona questa storia alla vicenda dei pescatori di Mazara del Vallo, quando otto pescatori siciliani furono fermati dalle forze di Haftar mentre erano in mare e servirono 108 giorni per riportarli a casa. Speriamo che questa volta ce ne vogliano di meno.

Una dinamica intricata tra Bengasi e Roma, Egitto e Hamas , Idf e Gaza , attivisti e governo, che si muove a filo della tensione geopolitica e religiosa .

La vicenda di Alberizia e Centrone, due attivisti libici trattenuti nella zona di Bengasi, nella Cirenaica di Khalifa Haftar, si è complicata ulteriormente dopo la seconda visita del console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, il 10 giugno. La Farnesina ha comunicato che i due attivisti hanno visto il console italiano, che era la sua seconda visita dall'inizio della detenzione.

Tuttavia, le autorità di Bengasi hanno comunicato che hanno bisogno di ulteriori 30 giorni per fare ulteriori accertamenti. Nessuno si sbilancia su cosa accadrà nelle prossime settimane, ma chi segue il dossier paragona questa storia alla vicenda dei pescatori di Mazara del Vallo, quando otto pescatori siciliani furono fermati dalle forze di Haftar mentre erano in mare e servirono 108 giorni per riportarli a casa. Speriamo che questa volta ce ne vogliano di meno





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