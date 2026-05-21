Activists of the Global Sumud Flotilla Expelled by Israel, Describe Tortures and Violence

The activists of the Global Sumud Flotilla, who were trying to reach Gaza, were expelled by the Israeli military. They described being tortured, beaten, and subjected to inhumane conditions. The video of the incident, showing the activists in a kneeling position and handcuffed, will be part of the investigation. The activists have been expelled, and some have already returned to Italy. The Italian government is investigating the incident, and the video will be part of the evidence.

Calci, pugni, abusi, violenze sessuali. Nessuno è stato risparmiato, neppure gli attivisti più anziani. Catene, manette e mitra spianati. Poco acqua e solo pane.

Sono atterrati ieri mattina a, hanno mostrato solo in parte. E adesso quel video sarà acquisito dalla procura di Roma, che questa volta, oltre ai reati di sequestro di persona e torture, già ipotizzati nei due fascicoli aperti sulle altre missioni bloccate dagli israeliani, potrebbe configurare anche quelli di tentato omicidio e violenza sessuale.

Carotenuto e Mantovani sono stati i primi dell’ultima spedizione della Flotilla verso ad essere espulsi da Israele, altri 16 italiani sono atterrati ieri notte a Roma e Milano mentre 12, ancora trattenuti, torneranno a casa nei prossimi giorni, così come tutti gli attivisti degli altri paesi (in tutto 430).

«Ci hanno picchiato selvaggiamente tre energumeni - racconta Carotenuto - A un certo punto mi sembrava di non vedere più». Il parlamentare ha parlato di un container, una «panic room», dove sono stati spogliati, tenuti al freddo e pestati.

"Siamo stati portati su una nave militare nel porto di Ashdod, dove è stato allestito un vero e proprio campo di concentramento: container e filo spinato", racconta dall’aeroporto di Istanbul, prima dell’imbarco per l’Italia, Vittorio Sergi, membro della. Quella che abbiamo subito è stata una vera e propria tortura sistematica. E denuncia: «In mare gli israeliani hanno sparato due volte, ferendo alla gamba una ragazza francese.

Ci hanno caricati e, da questa nave prigione, siamo stati sbarcati nel porto di Ashdod, dove sono iniziate le percosse, le umiliazioni, costretti per ore in posizioni di stress. Venivamo aggrediti ogni volta che alzavamo la testa o che provavamo a sederci. Il ministro Ben Gvir è venuto in mezzo a noi mentre venivamo torturati. Le torture sono proseguite anche sui blindati diretti verso l’aeroporto di Eilat, dove siamo stati caricati e tenuti a temperature altissime senza acqua.

Ad Ashdod, con noi c’era anche una ragazza che soffre di epilessia. Le hanno sbattuto due volte la testa per terra.





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