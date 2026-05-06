Addio a Beccalossi, il calcio in lutto: le top news del giorno

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Muraro lo ricorda con affetto, mentre si discute sulla possibile data di Roma-Lazio. Arteta punta sulla fiducia per la finale, e Di Marzio analizza gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi , leggenda del pallone italiano. Muraro, suo ex compagno, lo ricorda con affetto: "Avesse avuto continuità...

Era un pigro, ma portava sempre il sorriso". Intanto, a Roma si discute sulla possibile data della partita contro la Lazio, con Questura e Prefettura che preferirebbero spostarla al lunedì 17 maggio alle 12.30. Nel frattempo, Fabrizio Biasin analizza le dinamiche del Milan, con l'obiettivo americano e le parole del "Confa", mentre il Napoli di Sarri si prepara a insidiare Conte.

L'Inter, invece, punta sulla tecnica "a togliere" di Chivu e sul budget per il mercato, con la controversa questione della carta d'identità di Farioli e Fabregas. A Maracanà, il pomeriggio è all'insegna dell'attualità, delle interviste e delle bufere, con ospiti come Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi e Rampulla.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19, "A Tutta C" approfondisce le notizie della Lega Serie C. Arteta, invece, punta tutto sulla fiducia per la finale, indipendentemente dai risultati. Gianluca Di Marzio analizza gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio, mentre Petrone auspica una finale Ascoli-Catania nei playoff. A Roma, Pellegrini è in dubbio per la partita contro il Parma, ma molto probabilmente rientrerà per il derby.

A Udinese, Padelli spera di continuare, lodando il club per l'acquisto di Zaniolo. A Cesena, la dirigenza visita Klinsmann in Germania per un aggiornamento sul suo recupero. A Frosinone, l'attesa per la possibile promozione è alle stelle, con lo Stirpe esaurito e la preparazione dei maxi schermi. A Fiorentina, Catena racconta la sua passione per il calcio, ora diventata lavoro.

Rosucci, invece, si considera fortunata a giocare alla Juve. A Ternana, Pirone è costretto a fermarsi per una rottura del legamento, mettendo a rischio la corsa salvezza





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