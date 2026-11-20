Corrado Augias è morto a Roma a 91 anni. Lascia un'ultima puntata della Torre di Babele e ricordi sereni prima della morte il 28 novembre.

Corrado Augias, figura di spicco del giornalismo italiano, è deceduto giovedì a Roma all'età di 91 anni. Questa scomparsa segna la fine di una carriera pluriennale che ha segnato profondamente la cultura mediatica nazionale, lasciando un vuoto significativo nel panorama televisivo e letterario italiano.

Ultime ore di vita serena

Gli ultimi giorni di vita di Corrado Augias sono stati caratterizzati da una profonda serenità e da un desiderio di chiudere i cerchi relazionali. Secondo quanto ricostruito da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, il conduttore ha chiamato i suoi amici più stretti solo poche ore prima della morte. Questo gesto finale evidenzia la sua natura legata ai rapporti umani e alla gratitudine verso chi lo ha accompagnato nel percorso professionale e personale.

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Istruzioni per l'ultima puntata

IlMonday Augias ha dato le istruzioni precise per l'ultima puntata de La Torre di Babele, un programma che andrà in onda lunedì. Questa decisione dimostra la dedizione al lavoro fino agli istanti finali, assicurando che la sua voce continuasse a risuonare nelle case degli ascoltatori. La registrazione di questa puntata speciale rappresenta un ultimo tributo alla sua attività di inviato e narratore, mantenendo viva la sua presenza mediatica.

Saluti agli amici e alla famiglia

Martedì sera Corrado Augias ha chiamato gli amici uno per uno per salutarli e ringraziarli. Mercoledì ha preso congedo dalla moglie Daniela Pasti, dalla figlia Natalia, dal genero Pietro Suber e dai nipoti David, Micol e Marco. Anche Nicola Piovani, compositore premio Oscar, ha raccontato la sua telefonata. Augias lo ha chiamato cinque giorni prima della morte. Il tono era sereno e, nonostante la gravità del momento, c'è stato spazio anche per qualche risata.

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Ricordi e reazioni pubbliche

Le reazioni pubbliche alla scomparsa di Corrado Augias sono state intense e commoventi. Corrado Augias, il commovente ricordo di Fiorello: "Quando si afferra il senso della vita è ora di morire". Le parole in diretta evidenziano il rispetto e l'affetto provati dai colleghi. Corrado Augias e Piero Vigorelli, la Rai saluta i due giornalisti scomparsi nello stesso giorno. La rete pubblica ha dedicato spazio significativo per ricordare i due profili professionali che hanno contribuito all'evoluzione del telegiornalismo in Italia.

Il futuro e il memoriale musicale

Il futuro dell'eredità di Corrado Augias prevede eventi culturali dedicati alla sua memoria. Nicola Piovani sarà tra i protagonisti del memoriale in musica previsto per il 28 novembre. Questo appuntamento rappresenterà un'occasione per celebrare non solo il lavoro giornalistico, ma anche le connessioni artistiche e culturali che hanno caratterizzato la vita di Augias. L'ex ad Sergio ha dichiarato: "Sentiva la fine e voleva riappacificarsi con la sua amata Rai. Avrei voluto ci fosse ancora tempo", sottolineando il legame complesso ma affettuoso con l'ente pubblico.