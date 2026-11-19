Muore Corrado Augias, giornalista e intellettuale simbolo della divulgazione italiana. Un tributo alla sua capacità di semplificare la complessità con rigore e rispetto.

Corrado Augias, figura centrale del giornalismo e della cultura italiana, è scomparso. La notizia della sua morte ha commosso l'intera nazione, segnando la fine di un'epoca dorata per la divulgazione e il pensiero critico nel nostro Paese. La sua perdita è avvertita non solo dai lettori fedeli, ma da tutti coloro che hanno apprezzato il suo contributo alla vita intellettuale e mediatica italiana.

La figura del giornalista e maestro di sintesi

Giorgio Zanchini, giornalista e suo storico collaboratore, ha dedicato le proprie riflessioni a delineare il ritratto di un uomo che ha rappresentato l'eccellenza nel mestiere del giornalista. Augias è stato definito un grande maestro di sintesi, ritmo e chiarezza, qualità rare soprattutto in un intellettuale di così vasta e profonda cultura. La sua abilità fondamentale risiedeva nella capacità di scegliere: individua l'essenziale, libera il messaggio dal superfluo e trova le parole e il momento giusto per raccontare una storia o spiegare un'idea complessa.

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Questa competenza si dimostrava in ogni sua attività, che fosse la scrittura di una recensione, la risposta a un lettore o la sintesi di un libro in televisione per poi aprire un dibattito. Chi lavora nel campo della radio e della televisione sa bene quanto sia difficile raggiungere quella che appare come una semplice e naturale eloquenza. In realtà, quella apparente semplicità è il risultato di un enorme lavoro, di una preparazione meticolosa e di una conoscenza enciclopedica dei temi affrontati.

La cultura come strumento di avvicinamento

Oltre alla tecnica giornalistica, Augias possedeva un'altra qualità straordinaria: la capacità di condividere il sapere. Nonostante la sua vastissima conoscenza e la sua inesausta curiosità intellettuale, non utilizzava mai la cultura per stabilire una distanza con il pubblico. Come ha scritto poche ore fa il presidente Sergio Mattarella, la sua cultura era uno strumento per avvicinare, coinvolgere e suscitare nuove curiosità, non per imporsi con superiorità.

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Non voleva mostrare quanto ne sapesse, ma desiderava che anche gli altri sapessero qualcosa di più. In questo senso, Corrado Augias è stato un autentico uomo del servizio pubblico nell'accezione più alta del termine. Credeva fermamente che raccontare, spiegare e divulgare significasse offrire alle persone qualche strumento in più per comprendere il mondo, senza rinunciare alla complessità ma affrontandola con rigore, eleganza e un profondo rispetto per l'intelligenza di chi leggeva o ascoltava.

Il maestro di laicità e il ricordo personale

Definito il maestro di laicità, Augias ha saputo parlare, attraverso libri, trasmissioni, interventi pubblici e articoli, dei grandi temi e problemi del vivere, persino del senso stesso dell'esistenza. Lo ha fatto con la consapevolezza della nostra nudità spirituale, richiamando versi di Ungaretti come ben sola e ben nuda senza miraggio porto la mia anima. Ogni volta che Zanchini lo incontrava, pensava di aver di fronte una versione contemporanea di un antico romano, un riferimento alla stoica fermezza e alla dignità intellettuale che lo caratterizzavano.

Il suo legame con Giorgio Zanchini ha stretto un sodalizio professionale durato decenni, attraverso diverse trasmissioni Rai per la televisione e la radio. Questa collaborazione ha permesso di mostrare al pubblico un lato più intimo e professionale del grande giornalista, evidenziando come la sua figura fosse quella di un educatore silenzioso ma potentissimo, capace di elevare il livello del dibattito pubblico.