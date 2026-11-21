Natalia Augias rivela l'ultimo periodo del padre Corrado: lucido, spiritoso e determinato. La scelta delle cure palliative e il legame con i nipoti.

La figlia Natalia Augias ha tracciato il ritratto intimo di Corrado Augias nei suoi ultimi giorni di vita, definendolo lucido, spiritoso e determinato fino al termine. Nonostante il deterioramento delle condizioni di salute e il dolore fisico e mentale, l'illustre giornalista e scrittore ha affrontato la fine con una straordinaria energia vitale e piena consapevolezza del tempo rimasto.

La battaglia silenziosa contro la malattia

Corrado Augias ha combattuto una malattia silenziosa per oltre vent'anni, tenendola nascosta per non allarmare la famiglia. Solo sua moglie, Daniela Pasti, e la figlia maggiore erano a conoscenza della gravità della situazione. Natalia ha spiegato al Corriere della Sera che il padre ha gestito la patologia con una resistenza psicologica ed emotiva notevole, diventando un esempio di resilienza per tutti.

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La scelta delle cure palliative

Quando ha compreso che la qualità della sua esistenza non era più accettabile, Corrado Augias ha deciso con serenità di interrompere le terapie. Ha scelto di seguire il percorso delle cure palliative, dicendo semplicemente che era arrivato il momento di fermarsi. La figlia ha raccontato che il passaggio è stato tranquillo e rapido, rispettando la sua volontà di gestire la propria vita fino all'ultimo istante.

Il legame profondo con i tre nipoti

Nell'ultimo periodo, Corrado ha cercato il dialogo continuo con i suoi tre nipoti: Marco, David e Micol, nati dal matrimonio tra Natalia e Pietro Suber. Con Marco ha mantenuto il loro codice affettuoso fatto di soprannomi, mentre Micol ha trascorso moltissimo tempo accanto al nonno. David, docente all'università di Oxford, ha annullato un viaggio in Medio Oriente per tornare a Roma, una scusa che Corrado ha usato con soddisfazione.

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La scrittura condivisa con Natalia Augias

Fino all'ultimo, Corrado Augias è stato impegnato nella scrittura del libro Einaudi, scritto a quattro mani insieme alla figlia dal titolo L'uomo che inventò la politica. Natalia ha descritto l'esperienza come bellissima, un modo per stare insieme mentre il padre analizzava questioni etiche sul potere politico attraverso l'opera di Machiavelli. Questo progetto ha rafforzato il loro rapporto fortissimo, costruito su anni di conversazioni significative.

L'eredità spiritosa e determinata

L'addio a Corrado Augias ha visto centinaia di persone in fila per l'ultimo saluto, con la commozione che ha segnato la camera ardente. Natalia ha sottolineato come la famiglia sia unitissima e come il padre abbia sempre affrontato la vita con una soglia alta di ambizione. La sua eredità non è solo professionale, ma anche un esempio di dignità e lucidità di fronte alle avversità della vita.