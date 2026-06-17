Addio a Daveigh Chase, scomparsa a 35 anni per complicazioni di meningite

L'attrice Daveigh Chase, famosa per il ruolo di Samara in The Ring, muore a 35 anni a causa di una meningite complicata da infezione settica. Una carriera ricca di successi e premi si conclude tragicamente, suscitando lutto nel mondo dello spettacolo.

Daveigh Chase è venuta a mancare all'età di trentacinque anni, il 16 giugno 2026, a causa di gravi complicazioni di una meningite accompagnata da un'infezione settica del sangue.

Nata il 24 luglio 1990, l'attrice aveva conquistato la fama internazionale nei primi anni duemila, interpretando con intensità la spaventosa Samara nel film The Ring, ruolo che le è valso il riconoscimento di Mtv Movie Award come migliore cattiva. Nello stesso periodo l'artista ha prestato la voce alla protagonista del film Disney Lilo & Stitch, merito che le ha procurato un Annie Award per la migliore interpretazione vocale in un film d'animazione.





Nel corso della sua carriera, Daveigh Chase ha partecipato a numerose produzioni di rilievo, tra cui Donnie Darko, la serie televisiva Big Love, il drama medico E.R. Medici in prima linea, la sitcom Sabrina vita da strega, il film Beethoven 5 e la miniserie Colde Case Delitti irrisolti.

Grazie a queste esperienze ha accumulato ulteriori nomination e ha consolidato la sua presenza sia sul grande schermo che sul piccolo, dimostrando una versatilità capace di spaziare dal horror al dramma, dalla voce animata al ruolo storico.



Negli ultimi anni la vita personale di Chase è stata segnata da difficoltà: problemi legali, periodi di fragilità emotiva e una salute precaria che l'hanno portata a una condizione clinica delicata.

Poco prima del decesso, il compagno ha lanciato una raccolta fondi online per sostenere le spese mediche, descrivendo la gravità della situazione e l'auspicio di garantire all'attrice una serenità nei momenti finali della sua vita. La notizia ha suscitato profonde emozioni tra i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo, molti dei quali hanno dedicato omaggi sui social ricordando il talento, la determinazione e la capacità di dare vita a personaggi indimenticabili.

La scomparsa di Daveigh Chase segna la perdita di una figura importante del panorama cinematografico e televisivo, la cui eredità artistica continuerà a influenzare le nuove generazioni di attori e spettatori





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