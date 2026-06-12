Addio a David Hockney: l'artista che ha immortalato le piscine di Los Angeles e l'essenza del colore

David Hockney si è spento a 88 anni, pochi giorni prima del suo compleanno. Pittore britannico famoso in tutto il mondo per le sue vivide rappresentazioni di piscine in California, ha saputo fondere tradizione e innovazione tecnologica. La sua vita è stata un inno alla libertà, all'autoironia e alla continua ricerca della bellezza. L'articolo ripercorre i momenti salienti della sua carriera, le sue scelte anticonformiste e il suo impatto sull'arte contemporanea.

David Hockney , celebre artista britannico, è deceduto all'età di 88 anni, poche settimane prima del suo compleanno. La sua scomparsa coincide con l'inizio dei Mondiali di calcio a Los Angeles, città che ha celebrato attraverso le sue iconiche rappresentazioni di piscine.

Hockney ha saputo cogliere l'essenza della vita moderna con uno stile inconfondibile, fatto di colori saturi e composizioni luminose, diventando un simbolo del secolo scorso e influenzando generazioni successive. Nato nel 1937 in una famiglia della classe lavoratrice con forti ideali progressisti, ha mostrato fin dall'infanzia la determinazione a diventare pittore.

La sua carriera è stata costellata di record, come la vendita all'asta di un'opera per 90 milioni di dollari nel 2018, e di scelte anticonvenzionali: ha rifiutato di ritrarre la regina, si è presentato a eventi reali con ciabatte gialle e ha sfoggiato un'acconciatura bionda platino prima che fosse di moda. La sua omosessualità è stata dichiarata in un'epoca in cui era reato, e il suo matrimonio con un'amica è stato un atto d'amore, non di conformismo.

Hockney ha abbracciato le nuove tecnologie, dalla Polaroid all'iPad, fino all'intelligenza artificiale, che ora potrà studiare il suo stile inimitabile. Le sue piscine californiane, popolate da amanti o fantasmi, sono diventate un'icona della Los Angeles delle ville,rappresentando una felicità orizzontale che ammirava. Nonostante il successo, è rimasto autoironico e brillante, senza mai trasformarsi in una celebrità stantia. Ha ritratto amici come Lucian Freud in poche ore, scambiando autografi con lo scrittore Alan Bennett per giocare sulle somiglianze.

Il suo legame con la natura, i fiori e la bellezza lo ha guidato in un costante viaggio tra l'Inghilterra natia, il Yorkshire, e la Francia, dove si sedeva nei giardini di Monet a scattare foto per future opere. Anche se disinteressato al calcio, è stato colpito dall'estetica del movimento, tanto da dipingere un calciatore nel 1964. Hockney ha trasformato ogni aspetto della vita in arte, dalla mondanità alla tecnologia, lasciando un'eredità che continua a risplendere





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