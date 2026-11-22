Il governo italiano esprime cordoglio per la morte di Gianni De Gennaro. Leader di maggioranza e opposizione commentano il dramma, con richieste di modifiche alle norme sulla privacy delle indagini.

La scomparsa dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro ha scosso le istituzioni italiane, generando un'ondata di cordoglio ufficiale e un acceso dibattito politico sulla gestione delle indagini giudiziarie e sulla tutela dell'immagine degli appartenenti alle Forze dell'Ordine. La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo dolore ai familiari, definendosi profondamente scioccata da questa tragica perdita, segnando l'inizio di un confronto nazionale sulle dinamiche che hanno accompagnato gli ultimi giorni di vita dell'ex dirigente di polizia.

La reazione del governo e i toni diversi nella maggioranza

Mentre l'esecutivo unisce i toni nel condogliglio, emergono distinzioni nette tra i leader di maggioranza. Matteo Salvini, leader della Lega, ha utilizzato un linguaggio molto più duro, definendo De Gennaro vittima di un massacro mediatico-giudiziario che la sua carriera non meritava. Il vicepremier Angelo Borrelli ha aggiunto un richiamo ai principi democratici, sottolineando come in un Paese civile i processi debbano avvenire solo nelle aule dei tribunali e non nell'opinione pubblica, evitando condanne preliminari.

Also read Morte di Gianni De Gennaro: addio dell'ex capo della Polizia in Toscana

I parlamentari di Azzurri hanno approfittato del momento per sferrare critiche dirette al sistema giudiziario, citando le parole gravissime pronunciate dai pubblici ministeri. L'ex magistrata Enrico Costa ha invitato a rileggere con attenzione le pubblicazioni di intercettazioni e verbali degli ultimi giorni, proponendo una valutazione per l'inasprimento delle pene contro chi diffonde atti di indagine, al fine di proteggere la riservatezza degli indagati.

Posizioni della opposizione e richiami alla verità sulle mafie

Diverso è stato l'approccio di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, come il vicepresidente della Camera, che ha collegato questo epilogo drammatico alla necessità di perseguire la verità sugli omicidi e le stragi di mafia. Questa posizione rispecchia il pensiero espresso giorni prima dalla presidente della commissione Antimafia, che mutuando le parole dei figli di Paolo Borsellino ha affermato che la verità non si prescriva, mantenendo alta l'attenzione sulla memoria storica.

Advertisement

Anche il presidente del Senato ha parlato di gesto di coraggio, facendo un forte richiamo al garantismo costituzionale. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha definito De Gennaro un servitore dello Stato, ammirandone il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Il ministro della Difesa ha aggiunto che l'atto finale potrebbe essere stato un ultimo atto di servizio per difendere la storia delle istituzioni che l'ex capo della polizia aveva servito.

Le critiche alle istituzioni e la richiesta di silenzio dall'opposizione

La senatrice di FdI, costretta a dimettersi da ministra perinchieste che l'avevano coinvolta, ha messo in luce come avviso di garanzia e perquisizioni non costituiscano una condanna, chiedendo alle istituzioni di riflettere sul fatto che gli unici a festeggiare saranno i mafiosi. Anche il leader di Azione ha definito De Gennaro un servitore della Patria tradito dalle istituzioni, confermando la linea di duro contrasto verso la magistratura inquirente.

Più cauti si sono mostrati centrosinistra e M5S. La segretaria del Pd ha chiesto il rispetto e il silenzio, definendo il giorno della memoria e del dolore dei familiari. Il leader M5S ha sottolineato che ci saranno tempi e modi per entrare nel merito degli accadimenti, mentre la responsabile Giustizia del Pd ha concordato sulla necessità di un momento di cordoglio, lasciando aperte le valutazioni politiche per il futuro.