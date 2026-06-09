Addio a Doro, il cane di Beatrice Valli e Marco Fantini: un insegnamento per i figli

Beatrice Valli e Marco Fantini, la coppia di influencer milanesi, hanno annunciato la morte del loro cane Doro. Un addio che diventa un insegnamento per i loro figli sull'amore incondizionato e sulla vita e sulla morte.

Oggi è un giorno di addio per Beatrice Valli e Marco Fantini , la coppia di influencer milanesi che ha sempre accolto animali in casa, trattandoli come figli.

Purtroppo, uno di loro non c'è più. Si tratta di Doro, il cane di cui Beatrice ha annunciato la morte solo poche ore fa.

'Questa notte te ne sei andato, aspettando il ritiro di papà dopo quattro lunghi giorni di trasferta - ha scritto Beatrice - Mi piace pensare che il tuo cuore abbia aspettato fino all'ultimo, fedele come sei sempre stato, con quell'amore puro che solo tu sapevi donare'





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