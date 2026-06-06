Addio a Federico Gerini, 17 anni, sconfitto dalla malattia dopo una vita di coraggio

Federico Gerini, diciassettenne di San Marcello, è morto dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La comunità locale e i compagni di scuola lo hanno sostenuto con affetto e iniziative solidali. I funerali si terranno nel giorno del Corpus Domini.

Federico Gerini , un giovane di soli 17 anni, è deceduto dopo una lunga lotta contro una grave malattia. La sua storia ha toccato profondamente l'intera comunità di San Marcello , dove risiedeva, e soprattutto i suoi cari: i genitori Francesca e Stefano, il fratello Nicola e le nonne.

Per diciassette anni Federico ha affrontato il dolore con straordinario coraggio, celebrando ogni piccola conquista e mantenendo viva la speranza nonostante le ripetute battaglie mediche. La sua ultima degenza era iniziata all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove le sue condizioni sono purtroppo precipitate. In questi anni la famiglia, unita e dignitosa, ha potuto contare sul sostegno concreto del paese, che ha organizzato raccolte fondi e iniziative solidali per aiutare a coprire le spese delle cure.

Anche la scuola aveva voluto organizzare una festa per accoglierlo al suo ritorno, simbolo di un ritorno alla normalità tanto agognato, ma la malattia si è ripresentata con violenza, negandogli la possibilità di vivere pienamente la sua adolescenza. La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato Santarelli di Monsano, aperta per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto.

I funerali si terranno domani alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Marcello, in una data liturgica carica di significato, il Corpus Domini, che celebra l'Eucaristia come viatico per il viaggio eterno. Per i credenti, è consolatorio pensare che Federico, con i suoi anni per sempre giovani, possa ora essere libero dal male, proseguendo il suo cammino in un luogo di pace.

La sua memoria resterà impressa nei cuori di chi lo ha conosciuto e nella solidarietà che la sua vicenda ha saputo ispirare





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