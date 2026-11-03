Addio a Forza Italia: Annarita Patriarca e Pino Bicchielli nel Misto dopo lo strappo con Martusciello

Due deputati campani Annarita Patriarca e Pino Bicchielli lasceranno Forza Italia per il Gruppo Misto. La mossa segue le dimissioni di Fabrizio Sala e lo scontro con Martusciello.

La tenuta di Forza Italia in Campania mostra segni di crepa sempre più evidenti dopo l'addio del deputato brianzolo Fabrizio Sala. La frammentazione interna si accentua con la conferma che anche la deputata Annarita Patriarca e l'onorevole Pino Bicchielli stanno preparando le valigie per abbandonare il partito azzurro. Fonti parlamentari assicurano che il passaggio al Gruppo Misto avverrà nei prossimi giorni, chiudendo un ciclo di tensioni durate mesi all'interno della struttura regionale.

Dettagli della fuoriuscita dal partito

La decisione di Patriarca e Bicchielli non arriva improvvisamente, ma è il risultato di un lungo periodo di malumore e divergenze strategiche. I due parlamentari, entrati in Forza Italia nel 2025 dopo aver militato in Noi Moderati, hanno guidato una fronda interna significativa in regione. Il loro percorso ha portato fino a un ricorso contro la rielezione di Fulvio Martusciello, segnando una rottura netta con la linea ufficiale del partito.

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Il passaggio al Gruppo Misto serve a raffreddare gli animi e a permettere un dialogo più aperto per le prossime consultazioni elettorali. Annarita Patriarca aveva già manifestato la sua incompatibilità con Martusciello durante la presentazione del libro di Italo Bocchino su Giorgia Meloni a Napoli. Questa fase di transizione mira a distanziare le posizioni per evitare ulteriori conflitti interni prima del voto.

Posizioni e conflitti interni

Il cuore dello scontro risiede nella figura di Fulvio Martusciello, eurodeputato vicino al leader di Forza Italia Antonio Tajani. La sua nomina, avvenuta dopo essere stato strappato alla Lega, ha creato scompiglio tra le file del partito. Annarita Patriarca, ex coordinatrice provinciale dimessasi due anni fa, e Pino Bicchielli hanno criticato apertamente la direzione presa, percependo una deriva che non rifletteva le istanze della base campana.

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La famiglia Berlusconi, tradizionalmente attenta all'unità durante i congressi regionali, ha visto infrangersi questo principio di coesione. I ribelli hanno inviato segnali chiari prima dell'assise, sottolineando l'impossibilità di mantenere una linea unica in Campania. La fronda, sostenuta anche dal senatore Raffaele De Rosa, ha avuto l'obiettivo di bloccare le nomine ritenute eccessivamente vicine alle correnti leaderiche.

Impatto e prossimi passi

Le dimissioni di Sala, Patriarca e Bicchielli lasciano un vuoto significativo nella rappresentanza regionale di Forza Italia. La mossa di Annarita Patriarca di dialogare con Fratelli d'Italia per le prossime elezioni potrebbe alterare gli equilibri politici locali. Il Gruppo Misto ospiterà i due deputati, garantendo loro una sede parlamentare pur in assenza di una lista di appartenenza stabile.

Antonio Tajani e la direzione nazionale dovranno ora rimettere mano alla strategia in Campania, cercando di colmare le ferite aperte dal conflitto interno. La situazione rimane fluida nei prossimi giorni, con l'attesa ufficiale delle comunicazioni formali. Il partito dovrà valutare come reintegrare la rappresentanza regionale e ristabilire un dialogo costruttivo con le componenti che hanno scelto la via della fuoriuscita.