Addio a Francesco Michele Barra, il padre di Francesca Barra: un uomo gentile e determinante

La giornalista e scrittrice Francesca Barra ha reso pubblico il suo dolore per la perdita del padre, Francesco Michele Barra, attraverso un lungo e commovente post sul suo profilo Instagram. L'uomo, che aveva 78 anni, era un commercialista stimato e aveva ricoperto la carica di parlamentare della Repubblica. Nel post, diventato in pochi minuti un luogo di condivisione e affetto per migliaia di utenti, Francesca Barra ha scelto di restituire un ritratto intimo e familiare dell'uomo, focalizzandosi sul suo ruolo di padre, marito e nonno.

Alessandro Borghi si cimenta in un film completamente in spagnolo, dichiarando: "Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale". Un grave lutto ha colpito la giornalista e scrittrice Francesca Barra , 47 anni, volto noto e stimato della televisione italiana.

Nella mattinata del 15 giugno, è venuto a mancare a Policoro, in provincia di Matera, il padre di Francesca, Francesco Michele Barra, che aveva 78 anni. L'uomo era un commercialista stimato e aveva ricoperto la carica di parlamentare della Repubblica, essendo stato eletto alla Camera dei Deputati nel 1994 nel collegio di Pisticci con la coalizione del Polo del Buon Governo.

La notizia della sua scomparsa ha sollevato un'ondata di cordoglio in tutta la regione, unendo istituzioni e cittadini nel ricordo di un uomo che per decenni ha attraversato la vita pubblica lucana. Francesca Barra ha reso pubblico il suo dolore attraverso un lungo e commovente post sul suo profilo Instagram, dove ha scelto di restituire un ritratto intimo e familiare dell'uomo, focalizzandosi sul suo ruolo di padre, marito e nonno.

Nel post, diventato in pochi minuti un luogo di condivisione e affetto per migliaia di utenti, la scrittrice evoca frammenti di una quotidianità perduta, fatta di piccoli gesti gentili, giochi d'infanzia e tradizioni che legavano il padre anche ai suoi nipoti. Un legame indissolubile e un'eredità affettiva immensa, segnata da una grazia innata che Francesca Barra ricorda così: "Eri così gentile, papà. Talmente gentile che a volte mi chiedevo come ci riuscissi. Da dove venisse quella grazia?

Dalla tua Calabria? Da Firenze, che aveva accolto i tuoi studi e la tua militanza politica? Dal mare della Basilicata che avevi scelto come casa? Chi ti aveva insegnato l'arte più rara di tutte: fare sentire le persone amate, ogni giorno, senza risparmio?

" Il post si chiude con una dichiarazione di totale devozione filiale e con il ringraziamento pubblico per i tantissimi messaggi di vicinanza ricevuti in queste ore drammatiche





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