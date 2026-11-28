Si terrà lunedì 30 novembre a Roma il funerale dell'agente Gianni De Gennaro, ucciso durante le manifestazioni. Il feretro è esposto alla Scuola Superiore di Polizia.

Si svolgerà lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma il funerale di Gianni De Gennaro. L'agente della Polizia di Stato era deceduto durante la manifestazione contro il G7 tenutasi a Florence nel giugno del 2024. La sua morte ha scatenato un intenso dibattito politico e sociale sulle modalità di gestione delle proteste e sull'uso della forza da parte delle forze dell'ordine.

Dettagli Funerali ed Esposizione

Il corpo del maresciallo Gianni De Gennaro resterà esposto per una giornata completa, dal 29 novembre alle ore 9.00 fino al 30 novembre alle ore 17.00. L'esposizione avverrà nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, situata in via Pier della Francesca a Roma. Questo lasso di tempo permetterà a colleghi, familiari e cittadini di rendere l'ultimo omaggio prima della cerimonia religiosa nella Basilica.

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Reazioni delle Istituzioni e Ministri

Il Ministro dell'Interno, Antonio Tajani, ha espresso il suo cordoglio e ha dichiarato la disponibilità dello Stato a sostenere le indagini e a garantire giustizia. La politica italiana è divisa sul caso, con critiche da più parti verso le procedure di gestione delle folle. Il Partito Democratico ha chiesto una revisione delle tattiche di polizia, mentre la Lega ha elogiato il lavoro degli agenti in prima linea.

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Conseguenze Giuridiche e Sociali

Le indagini sull'incidente che ha portato alla morte di Gianni De Gennaro sono ancora in corso. La Procura di Roma sta esaminando le dinamiche dello scontro tra manifestanti e forze dell'ordine. La famiglia dell'agente ha presentato un esposto per cercare di chiarire i responsabilità giuridiche. La questione tocca temi sensibili come il diritto di protesta e la sicurezza pubblica, creando un profondo spaccato nella società italiana.