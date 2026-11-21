È morto Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia e figura chiave nel contrasto alla mafia. Il suo ruolo storico nella collaborazione di Tommaso Buscetta e nei maxi processi.

Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia e punto di riferimento nel contrasto alla criminalità organizzata, è scomparso all'età di settantasei anni. La sua figura professionale è rimasta legata indissolubilmente agli eventi che hanno segnato la storia giudiziaria italiana degli anni Ottanta, in particolare per il ruolo decisivo svolto nella gestione della trattativa con Cosa Nostra.

Il ruolo chiave nella collaborazione Buscetta

Nel luglio del 1984 fu lo stesso Gianni De Gennaro ad accompagnare in Italia Tommaso Buscetta, il primo pentito di spicco estradato dal Brasile. Durante il volo di ritorno, il boss siciliano fece chiaramente intendere la sua disponibilità a incontrare i magistrati italiani. Di lì a poco, Tommaso Buscetta avrebbe manifestato a Giovanni Falcone la volontà ufficiale di collaborare con la giustizia, aprendo la strada alle indagini che sarebbero sfociate nel maxiprocesso. La collaborazione tra il generale e il magistrato è durata undici anni, un sodalizio investigativo fondamentale per la vittoria dello Stato sulla mafia.

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Carriera e riconoscimenti internazionali

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto del 1948, Gianni De Gennaro ha attraversato oltre mezzo secolo di storia istituzionale italiana. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e il servizio militare come ufficiale di complemento, entrò in Polizia nel 1973. Le sue promozioni furono rapide e meritatissime: ottenne il primo avanzamento nel 1980 per un'operazione ambasciata belga e la seconda nel 1990 per risultati internazionali. La sua dimensione globale fu riconosciuta nel dicembre del 2006 quando l'Fbi gli conferì la Medal of Meritorious Achievement per l'operazione Pizza Connection, un onore unico per un poliziotto straniero.

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Leadership e controversie istituzionali

La carriera ai vertici è iniziata alla fine del 1991 con la nomina a vicedirettore della Direzione investigativa antimafia. Il 26 maggio del 2000, durante il secondo governo Amato, fu nominato Capo della Polizia, carica che ha ricoperto per sette anni. Durante il suo mandato si consumarono i fatti del G8 di Genova del luglio 2001. In un procedimento distinto, fu accusato di aver istigato alla falsa testimonianza l'allora questore di Genova, Francesco Colucci. Dopo un'assoluzione in primo grado e una condanna in appello, nel novembre del 2011 fu definitivamente assolso dalla Cassazione perché il fatto non sussiste.

Ultimi incarichi e contesto recente

Lasciata la Polizia nel 2007, ha continuato a ricoprire incarichi di alto profilo, tra cui la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) dal 2008 e la presidenza di Leonardo dal 2013 al 2020. Nel 2022, Webuild lo nominò presidente del general contractor per la progettazione del ponte sullo Stretto di Messina. Nelle ultime settimane era stato iscritto nel registro degli indagati per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio, un fatto che il Comitato di Barbiana ha definito sintomo di una dinamica investigativa aperta dopo decenni.