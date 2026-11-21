È morto Gianni De Gennaro, ex Capo della Polizia e stretto collaboratore di Giovanni Falcone. Il collega Vincenzo Bonavolontà traccia un bilancio complessa tra servizio allo Stato e critiche giudiziarie.

Si è spento Gianni De Gennaro, una figura centrale nella lotta allo mafie e al terrorismo in Italia, nota per il suo intenso rapporto professionale con Giovanni Falcone e per aver ricoperto ruoli di vertice nelle istituzioni repubblicane. Vincenzo Bonavolontà, vincitore del Premio Strega Saggistica per il volume L'omicidio di Piersanti Mattarella, ha dedicato un articolo di profonda riflessione alla scomparsa di De Gennaro, descrivendolo come un servitore dello Stato che ha navigato nelle acque più turbolente della storia recente del Paese.

Le Opere e il Premio Riconosciuto

Il testo analitico nasce dalla consapevolezza che De Gennaro sia scomparso lasciando un vuoto significativo nel panorama istituzionale e storico italiano. Bonavolontà sottolinea come il nome del defunto sia indissolubilmente legato a quello del magistrato palermitano, con il quale ha condiviso una visione strategica precisa: la criminalità organizzata poteva essere combattuta solo attraverso uno Stato capace di conoscere profondamente il proprio nemico e di coordinare in modo efficace tutte le proprie forze operative.

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Complessità Operativa e Giudiziaria

La storia di De Gennaro non è priva di ombre, criticità e controversie che hanno accompagnato la sua carriera. Bonavolontà cita esplicitamente i drammatici fatti del G8 di Genova del 2001, quando De Gennaro ricopriva la carica di Capo della Polizia, e la vicenda giudiziaria relativa all'irruzione nella scuola Diaz, che si concluse per lui con un'assoluzione definitiva dall'accusa di istigazione alla falsa testimonianza.

Altre contestazioni giudiziarie più recenti hanno riguardato i presunti depistaggi sulla strage di via D'Amelio. In questo specifico caso, la Procura di Caltanissetta aveva avanzato una richiesta di arresto, ma il giudice per le indagini preliminari l'ha respinta, non ravvisando la necessaria gravità indiziaria in relazione al reato contestato. Questi eventi dimostrano come la lotta alla mafia non avvenga in un vuoto astratto, ma in un contesto fatto di compromessi operativi, ricatti e informazioni da verificare con estrema cautela.

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Il Significato dell'Atto Finale

Il suicidio rimane un gesto tragico che merita rispetto, indipendentemente da qualsiasi interpretazione politica o mediatica che potrebbe strumentalizzare l'accaduto per rafforzare pregiudizi preesistenti. La natura tragica dell'evento circonda la vicenda di un'ambiguità che sembra appartenere alla stessa storia personale di De Gennaro, come se fosse un sigillo segreto su una montagna di depistaggi e misteri irrisolti.

Chi ha stimato De Gennaro potrebbe leggere il suo gesto come l'ultima, disperata affermazione di innocenza da parte di un uomo verticale che, dopo una vita trascorsa al servizio dello Stato, non ha voluto affrontare il tritacarne giudiziario e mediatico alimentato da accuse che riteneva ingiuste. Chi lo ha combattuto vi cercherà invece la conferma dei propri sospetti, fino a considerarlo un'implicita ammissione di colpa.

Eredità Storica e Giudizio Finale

Resta da fare una considerazione amara riguardo alle reazioni divergenti alla sua morte. Cosa nostra, che ha conosciuto in De Gennaro uno dei suoi più determinati avversari, oggi considera la sua scomparsa come la fine di un nemico storico e ha motivo di festeggiarla. Allo stesso tempo, quanti, in nome di una concezione giustizialista della legalità, dovessero intimamente compiacersi della sua morte, facendo bene a riflettere sulla paradossale convergenza delle proprie reazioni con quelle degli ambienti criminali che egli ha combattuto per tutta la vita.

La convinzione dell'autore è che Gianni De Gennaro abbia sempre agito nel supremo interesse dello Stato, assumendosi il peso e i rischi di responsabilità che altri hanno deliberatamente evitato di affrontare per ignavia, paura o cinismo. Questa valutazione nasce da una lunga esperienza di dirigente al servizio dello Stato, osservata fin dalla metà degli anni Settanta, quando a Roma imperversavano i sequestri orditi dal clan dei marsigliesi, con Licio Gelli e la P2 come ispiratori occulti e i neofascisti come braccio armato.