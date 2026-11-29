È scomparso a Sassari all'età di 66 anni Gigi Camedda, storico tastierista dei Tazenda. La band ha portato le tradizioni sarde a Sanremo fondando un legame indissolubile con Andrea Parodi.

È venuto a mancare a Sassari, all'età di 66 anni, Gigi Camedda, figura centrale della scena musicale italiana e cofondatore del gruppo storico dei Tazenda. La scomparsa del tastierista e compositore avviene dopo un lungo ricovero in ospedale per una grave malattia. La sua perdita rappresenta un dolore profondo per il mondo della cultura sarda e italiana, segnando la fine di un'epoca musicale che ha saputo unire tradizione e innovazione.

Le radici musicali e la nascita del gruppo

Gigi Camedda ha dedicato la sua vita alla musica fin dalla giovane età, studiando pianoforte e tastiere con passione e dedizione. La sua formazione tecnica si è arricchita con l'apprendimento della programmazione dei sintetizzatori, un skill fondamentale per il sound futuristico che avrebbe caratterizzato i suoi lavori futuri. Prima di fondare i Tazenda, Camedda ha maturato una importante esperienza artistica nel Coro degli Angeli, un gruppo che ha svolto un ruolo cruciale nella sua preparazione vocale e strumentale.

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Il percorso artistico di Camedda ha raggiunto una svolta decisiva nel 1988, anno in cui ha cofondato i Tazenda insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli. Questa formazione è nata dall'intento di creare un ponte tra la ricca cultura popolare isolana e le sonorità contemporanee. La scelta di unire le voci e gli strumenti di tre artisti così diversi ha dato vita a un progetto unico nel suo genere, capace di attirare l'attenzione del pubblico nazionale fin dai primi anni.

Il successo a Sanremo e l'impatto culturale

La consacrazione nazionale del gruppo è arrivata nel 1991, quando i Tazenda hanno partecipato al Festival di Sanremo. La band ha portato in scena il brano Spunta la luna dal monte, interpretato in collaborazione con il cantautore Pierangelo Bertoli. Questa partecipazione è stata un momento storico per la musica isolana, poiché ha permesso di esportare le sonorità della Sardegna oltre i confini regionali.

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La canzone ha rappresentato un punto di incontro felice tra la tradizione folk sarda, il rock e il pop, creando un ibrido musicale che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Grazie a questo successo, il gruppo ha avuto il merito di portare la lingua e le tradizioni dell'isola sul palcoscenico più importante della canzone italiana. Il brano è diventato un inno per molti, dimostrando che la cultura locale poteva dialogare con i generi mainstream senza perdere la propria identità.

L'eredità artistica dopo la perdita di Parodi

La carriera del gruppo ha attraversato momenti di grande difficoltà con la scomparsa del cofondatore Andrea Parodi nel 2006. Nonostante il dolore per la perdita di uno dei pilastri storici della band, Gigi Camedda ha deciso di proseguire il percorso artistico al fianco di Gino Marielli. Questa decisione ha dimostrato la resilienza del progetto Tazenda e la volontà di mantenere vivo il legame con le radici sarde, continuando a produrre musica di qualità.

La scomparsa di Camedda chiude definitivamente un capitolo storico della musica italiana. Il suo lavoro ha contribuito a far conoscere la Sardegna nel mondo, portando le sue melodie in ogni angolo della penisola. La sua musica rimane un esempio di come la tradizione possa essere aggiornata senza snaturarla, creando un linguaggio universale accessibile a tutti.

Il ricordo del Sindaco di Sassari e il legame con la città

Il Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha espresso cordoglio per la perdita di Gigi Camedda, definendolo un grande artista e un sassarese fortemente legato alla sua città. Nel messaggio ufficiale, il primo cittadino ha sottolineato come tutti i sardi debbano essere grati a Camedda per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, aumentando la visibilità internazionale dell'isola.

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Mascia ha inoltre ricordato il profondo legame emotivo che Camedda nutriva per il centro storico di Sassari. Il musicista viveva in questa zona e credeva fermamente nella rinascita culturale e sociale del quartiere. La sua presenza era un punto di riferimento per la comunità, che lo vedeva non solo come un musicista di talento, ma come un cittadino impegnato nella vita sociale della sua terra.

La memoria di Gigi Camedda vivrà attraverso le sue composizioni e le interpretazioni dei suoi brani, che continuano a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni di musicisti. La sua storia è un esempio di come la passione per la propria terra e la dedizione al talento possano creare un'eredità culturale duratura nel tempo.