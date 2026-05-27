Addio a Giuseppe Gargani, figura di spicco della Democrazia Cristiana e della vita istituzionale italiana

Si è spento Giuseppe Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana, più volte parlamentare, sottosegretario alla Giustizia e presidente dell'Associazione degli ex parlamentari. La sua scomparsa suscita cordoglio unanime nel mondo politico e istituzionale, che ne ricorda l'impegno per i valori democratici e il servizio allo Stato. Figura di riferimento per la sua integrità e competenza, Gargani ha dedicato la vita alla politica intesa come missione civile, rimanendo un punto di riferimento per intere generazioni.

Il mondo politico italiano è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Gargani , uno dei protagonisti della storia repubblicana, esponente di punta della Democrazia Cristiana e antesignano del cattolicesimo democratico .

Nato a Morra De Sanctis il 23 aprile 1935, Gargani ha rappresentato per decenni un esempio di rigore morale, competenza istituzionale e passione civile, lasciando un segno indelebile in ogni ruolo che ha ricoperto, da parlamentare a sottosegretario, fino alla guida dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica. La notizia della sua morte ha scosso l'intero establishment politico, che si è unito nel cordoglio, ricordandone la statura morale, l'autorevolezza e la dedizione assoluta alle istituzioni democratiche.

L'Associazione degli ex parlamentari, di cui Gargani era presidente, lo ha descritto come un uomo delle istituzioni di straordinario valore, protagonista autorevole della vita democratica italiana e riferimento umano, politico e morale per intere generazioni. Con la sua scomparsa, si è spenta una coscienza della Repubblica, che nella giustizia ha servito lo Stato e nella politica ha custodito la dignità delle istituzioni.

Gargani, avvocato di grande prestigio, è stato parlamentare della Repubblica per sei legislature consecutive, dal 1972 al 1994, sempre eletto nel collegio dell'Irpinia, sua terra di origine. Il suo nome è legato indissolubilmente a quella che è stata definita la "deputazione irpina" della Democrazia Cristiana, insieme a figure come Ciriaco De Mita e Nicola Mancino, con i quali ha contribuito a plasmare la scena politica italiana in anni cruciali.

La sua carriera istituzionale è stata costellata di incarichi di responsabilità: è stato sottosegretario alla Giustizia in numerosi governi, dimostrando una profonda conoscenza del diritto e un costante equilibrio. Inoltre, ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Giuridica del Parlamento europeo, dove si è distinto per la capacità di dialogo e per la difesa dei valori del popolarismo europeo.

In ogni suo ruolo, Gargani ha sempre posto al centro la centralità del Parlamento, l'autonomia delle istituzioni e la tutela della libertà, contrastando ogni tentativo di indebolire il carattere parlamentare della Repubblica. La sua visione politica, animata da una forte tensione ideale e da un sincero spirito di servizio, ha rappresentato un modello raro di dedizione al bene comune, lontano da ogni personalismo e carrierismo.

Negli ultimi anni, alla guida dell'Associazione degli ex parlamentari, Gargani ha esercitato il proprio ruolo con generosità, lucidità e grande umanità, custodendo con orgoglio la memoria delle istituzioni e dei valori fondanti della Repubblica. Come sottolineato nel comunicato dell'Associazione, stava lavorando fino all'ultimo, senza risparmio di energie, per portare avanti iniziative a difesa del Parlamento e della sua autonomia.

La sua improvvisa scomparsa - avvenuta mentre era impegnato a preparare la presidenza dell'Ufficio di presidenza dell'Associazione - lascia un vuoto profondo e doloroso nel mondo istituzionale italiano e nella comunità degli ex parlamentari, che oggi perde una voce libera, appassionata e sempre fedele ai principi della democrazia parlamentare. Il cordoglio per la sua morte ha travalicato i confini del suo schieramento politico, ricevendo attestati di stima da esponenti di diversi partiti, da Forza Italia ad Azione, fino a Fratelli d'Italia, a conferma del rispetto che la sua figura ha saputo guadagnarsi al di là delle appartenenze.

Il ricordo che più colpisce è quello del "glorioso trio" della Dc irpina: De Mita, Bianco e Gargani, con quest'ultimo descritto come il più popolare, sia elettoralmente che umanamente, riconosciuto persino dagli altri due nella competizione politica. La sua è stata una politica vissuta come missione civile, testimonianza di libertà, passione e responsabilità.

Alla famiglia, l'Associazione e tutto il Paese hanno rivolto un abbraccio commosso, partecipando al loro dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato l'intera esistenza al servizio delle istituzioni e al bene comune





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