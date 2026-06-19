Addio a Igor Protti, icona degli attaccanti di provincia

L'ex attaccante Igor Protti si è spento dopo una lunga carriera calcistica. Protti ha vestito le maglie di diverse squadre di Serie A, diventando un'icona degli attaccanti di provincia. Il club di Claudio Lotito ha sottolineato come Protti sia stato un esempio di tenacia e passione, non solo per quanto fatto sul terreno di gioco, ma anche per come ha affrontato la malattia. L'US Livorno 1915 ha ricordato Protti come un uomo che ha lasciato innamorare un'intera piazza a suon di gol, giocate e gesti d'amore per il popolo amaranto. L'Empoli Football Club e il Messina hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa di Protti, mentre il Bari ha ricordato il suo contributo alla squadra con l'hashtag 'Addio Zar'. Il Pisa e la Juventus si sono uniti al cordoglio per la scomparsa di Protti, definendolo un esempio di resilienza contro le avversità della vita.

Dopo una lunga carriera calcistica, l'ex attaccante Igor Protti si è spento. Nato a Rimini nel 1967, Protti ha vestito le maglie di diverse squadre di Serie A , tra cui Livorno , Bari , Napoli e Lazio , diventando un'icona degli attaccanti di provincia.

Con i partenopei, Protti ha giocato 31 partite e segnato 6 gol, mentre con la Lazio ha totalizzato 37 presenze e 7 gol. Il club di Claudio Lotito ha sottolineato come Protti sia stato un esempio di tenacia e passione, non solo per quanto fatto sul terreno di gioco, ma anche per come ha affrontato la malattia. Protti è stato anche capocannoniere in Serie A, B e C, e ha fatto innamorare tifoserie intere con i suoi gol decisivi.

L'US Livorno 1915 ha ricordato Protti come un uomo che ha lasciato innamorare un'intera piazza a suon di gol, giocate e gesti d'amore per il popolo amaranto. L'Empoli Football Club e il Messina hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa di Protti, mentre il Bari ha ricordato il suo contributo alla squadra con l'hashtag 'Addio Zar'.

Il Pisa e la Juventus si sono uniti al cordoglio per la scomparsa di Protti, definendolo un esempio di resilienza contro le avversità della vita





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