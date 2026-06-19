Addio a Igor Protti, il bomber leggendario del calcio italiano

Il calcio italiano piange la scomparsa di Igor Protti, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Ricordi emozionanti da parte della famiglia, dei tifosi e delle città di Livorno, Rimini e Bari, che ne onorano la memoria con lutto cittadino, aperture di stadio e dediche. Unica impresa: capocannoniere in Serie A con il Bari retrocesso.

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Igor Protti , leggendario bomber romagnolo scomparso all'età di 58 anni dopo una lunga malattia.

La notizia è stata diffusa dalla famiglia sui social network, con un messaggio toccante della figlia Noemi, che lo ha accompagnato all'altare poco meno di un mese fa: "Ci sei riuscito e non ti ringrazierò mai abbastanza per questo". Protti ha lasciato un segno indelebile in diverse piazze, in particolare a Livorno, Rimini e Bari.

A Livorno è stato proclamato il lutto cittadino nella giornata di sabato 20 giugno; a Rimini lo stadio sarà aperto domenica per permettere ai tifosi di dargli l'ultimo saluto. A Bari, dove le ceneri arriveranno venerdì, il sindaco Vito Leccese ha annunciato che gli sarà dedicato un luogo simbolico della città. La camera ardente è stata allestita a Cecina, dove si sono alternati molti protagonisti del calcio italiano, tra cui l'ex compagno di squadra e amico Marco Foschi.

Protti è ricordato non solo per le sue gesta sportive, ma anche per le sue qualità umane: "Oggi perdo un amico, ma più in generale l'Italia perde una persona straordinaria a livello umano", ha dichiarato Foschi. Altri ricordi toccanti sono arrivati dall'ex presidente di Livorno, Spinelli, che ha sottolineato come le parole di Protti fossero "Vangelo" per la città.

Il "modello Protti" è stato citato come esempio per i giovani di oggi, un bomber riuscito a conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A con una squadra retrocessa, il Bari, nella stagione 1995/1996, a pari merito con un altro grande attaccante. Le immagini iconiche che restano sono numerose: il ritorno a Livorno, dove promise di riportare la squadra dalla C in A e ci riuscì; l'esultanza del trenino con il Bari, forse la celebrazione di squadra più famosa nella storia del calcio italiano.

La sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria coppia gol con un compagno d'attacco memorabile. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un diffuso cordoglio nel mondo del calcio, con messaggi di addio da parte di ex colleghi, tifosi e personalità istituzionali. Oltre ai ricordi personali, vengono evidenziate le sue gesta sportive uniche, come l'impresa di essere l'unico a vincere la classifica dei marcatori con una retrocessa, un record che rimarrà nella storia.

Le celebrazioni funebri coinvolgono più città, a testimonianza dell'affetto e del legame profondo che Protti ha costruito nel corso degli anni con le comunità in cui ha giocato. La sua figura rappresenta un esempio di attaccamento alla maglia e di professionalità, un campione dentro e fuori dal campo la cui eredità morale e sportiva continuerà a ispirare.

Le città di Livorno, Rimini e Bari si stanno mobilitando per onorarne la memoria, con iniziative che vanno oltre il semplice lutto ufficiale, includendo aperture di stadi e dediche di luoghi pubblici. Il calcio italiano perde una delle sue icone più autentiche, un attaccante dal talento cristallino e dalla personalità schietta, amato dai tifosi e rispettato da tutti.

La sua storia sportiva, fatta di promesse mantenute e di gol decisivi, rimarrà come un esempio di come si possa essere grandi sia come atleti che come uomini. La comunità di Cecina, dove è nato e cresciuto, e le altre piazze che lo hanno adottato, vivono questo momento con profonda tristezza, ma anche con la consapevolezza di aver avuto tra loro una persona speciale.

Il ricordo di Igor Protti, dunque, non è solo quello di un calciatore, ma di un simbolo di passione, lealtà e attaccamento ai valori dello sport. La sua scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare, ma le sue gesta e la sua umanità continueranno a vivere nella memoria collettiva





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