Addio a Igor Protti, il grande bomber del calcio italiano

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Igor Protti, ex bomber del calcio italiano. L'annuncio è arrivato stamani dalla famiglia, con un messaggio voluto dall'ex giocatore. Il Cagliari Calcio, il Torino Football Club, l'AC Milan, l'AS Roma, l'U.S. Lecce, il Bologna FC 1909, l'Udinese Calcio, l'Atalanta BC, la S.S. Lazio, la Juventus, l'ACF Fiorentina e la SSC Napoli si sono uniti al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti.

Scomparso all'età di 58 anni Igor Protti , ex bomber del calcio italiano. L'annuncio è arrivato stamani dalla famiglia, con un messaggio voluto dall'ex giocatore.

'Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato'. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno, il Comune si prepara a proclamare il lutto cittadino. Il Cagliari Calcio si unisce al dolore della famiglia e dell'intero mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti.

Campione dentro e fuori dal campo, simbolo di passione, valori e autenticità. Riposa in pace, Igor. Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi attorno alla famiglia Protti nel ricordo di Igor Protti. Attaccante di razza, Protti è stato capace di vincere la classifica di capocannoniere di Serie A, B e C1.

Ai parenti e ai tantissimi amici l'abbraccio del Club granata. AC Milan ricorda con affetto Igor Protti, grande attaccante e leale avversario. Tutto il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. L'AS Roma si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio per la morte di Igor Protti.

Il Club si stringe al dolore della famiglia. L'U.S. Lecce si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti, leale avversario e indimenticabile protagonista di tante battaglie sul campo. Alla sua famiglia arrivino le più sincere condoglianze da parte di tutto il Club giallorosso. Il Bologna FC 1909 si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa di Igor Protti.

Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze. Udinese Calcio piange la prematura scomparsa di Igor Protti, storico bomber del calcio italiano. Da parte del club le condoglianze e la vicinanza ai cari dell'indimenticabile Igor. Atalanta BC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa di Igor Protti ed esprime le più sincere condoglianze ai familiari.

La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, attaccante biancoceleste dal 1996 al 1997 e per un breve periodo nel 1998, autentico baluardo di tenacia e passione. Capocannoniere in Serie A, B e C, ha fatto innamorare tifoserie intere e realizzato gol indimenticabili, come quello decisivo nel derby: un esempio in campo, un esempio nella malattia. In questo momento di profondo dolore, il Club si stringe con affetto intorno alla famiglia.

Juventus si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti. Ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. ACF Fiorentina si unisce al dolore della famiglia e di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Igor Protti. Con la stessa determinazione e lo stesso coraggio mostrati in campo, ha affrontato la sua sfida più difficile, lasciando un esempio indelebile di forza e dignità.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, la squadra e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, simbolo straordinario e indimenticabile bomber del calcio italiano. Ha indossato la maglia azzurra nella stagione '97/98, dando il suo encomiabile contributo e facendosi sempre amare per le sue doti umane e sportive. Ha lottato fino alla fine con il suo consueto spirito coriaceo, mostrando un meraviglioso attaccamento alla vita e alla sua famiglia. Ciao, Igor.

Tutto il Club si unisce al dolore della famiglia Protti e del mondo del calcio per la scomparsa di Igor, simbolo dei valori più autentici del gioco del calcio e professionista apprezzato al di là delle squadre di appartenenza per la genuinità, la bravura e il rispetto che portava sui campi agli avversari. Grazie. Fai buon viaggio.

Il Monza piange la scomparsa di Igor Protti, attaccante che ai tantissimi gol segnati in carriera ha saputo unire i valori del sacrificio, dell'umiltà e della grinta, con cui ha poi lottato anche fuori dal campo nella durissima sfida che gli ha riservato il destino





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