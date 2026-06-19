Addio a Igor Protti, il leone del calcio italiano scomparso dopo una lunga lotta contro il cancro

Igor Protti, ex attaccante di Livorno e Bari, muore a 56 anni dopo un anno di battaglia contro un tumore al colon. La sua carriera, il legame con la città di Livorno e il suo impegno come dirigente e imprenditore vengono celebrati da tifosi e colleghi.

È venuta a mancare Igor Protti , ex attaccante che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano. Dopo un anno di dura battaglia contro un tumore al colon, il 24 settembre 2024 si è spento a 56 anni, suscitando un'ondata di affetto e ricordi da parte dei tifosi di tutta la nazione.

La famiglia ha voluto condividere l'ultimo messaggio che il calciatore aveva preparato per i propri cari, un saluto emotivo che rifletteva la sua forza e il suo amore per il gioco. Protti, nato a Rimini, si era distinto fin da giovane per il suo istinto goleador e per la capacità di trascinare le squadre con la sua determinazione.

Dopo aver iniziato la carriera nei ranghi giovanili, ha militato in diversi club di Serie A e Serie B, collezionando reti importanti e diventando un punto di riferimento per il pubblico di Livorno, città con la quale ha stretto un legame quasi familiare. Il suo stile di gioco, caratterizzato da una presenza fisica imponente e da una tattica aggressiva, gli ha permesso di segnare in tutte le categorie, rendendolo uno dei bomber più temuti degli anni '90.

Dopo il ritiro, avvenuto nel 2005 a 37 anni, Protti non ha abbandonato il mondo del calcio, ma ha assunto ruoli dirigenziali e imprenditoriali, contribuendo allo sviluppo delle strutture del Livorno e ricevendo la cittadinanza onoraria sia da Livorno sia da Bari, in riconoscimento del suo contributo sportivo e sociale. Negli ultimi mesi la sua lotta contro la malattia è stata seguita da vicino dai media e dai sostenitori, che hanno espresso costante solidarietà attraverso campagne sui social e iniziative di raccolta fondi per sostenere la ricerca oncologica.

Protti, con la consueta umiltà, ha sempre risposto con gratitudine, sottolineando che il sostegno dei tifosi gli aveva dato la forza per affrontare le operazioni e le terapie. In una dichiarazione rilasciata pochi giorni prima del decesso, ha definito il cancro un avversario subdolo, ma ha anche affermato di essere determinato a ricominciare a camminare, ringraziando la vita per ogni giorno ancora vissuto.

Il suo ultimo messaggio, pubblicato dalla famiglia, recita: "Ringrazio la vita per esserci ancora, sarebbe facile sognare la guarigione, ma con il coraggio di un leone affronto ogni sfida". Le parole hanno riecheggiato nei cuori di chi lo ha seguito, ricordando la sua capacità di affrontare le avversità con dignità e spirito combattivo.

Il ricordo di Igor Protti rimane vivo non solo per le sue imprese in campo, ma anche per il suo contributo al tessuto sociale della sua città natale e di quelle in cui ha vissuto. Le immagini della cerimonia delle nozze della figlia Noemi, dove lo si vede accompagnare la sposa con una tenerezza rara, hanno toccato molti, dimostrando che dietro il campione c'era anche un uomo di famiglia devoto.

La sua figura è stata celebrata in un tributo speciale durante la partita di apertura della stagione 2024‑2025 del Livorno, con momenti di silenzio, video commemorativi e l'illuminazione dello stadio di colore rosso, simbolo della passione che lo contraddistingueva. Il suo nome resterà per sempre associato a quel calcio che non c'è più, ma che continua a vivere nei cuori di chi lo ha amato.

La sua eredità, fatta di gol, di impegno civile e di coraggio di fronte alla malattia, sarà ricordata per le generazioni future, ricordandoci che la grandezza di un atleta può andare ben oltre il campo di gioco





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