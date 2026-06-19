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Addio a Igor Protti: la Lega Serie A e le squadre di calcio italiane si stringono intorno alla famiglia

Calcio News

Addio a Igor Protti: la Lega Serie A e le squadre di calcio italiane si stringono intorno alla famiglia
Igor ProttiLega Serie ACalcio
📆6/19/2026 9:19 AM
📰Gazzetta_it
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La scomparsa di Igor Protti lascia un vuoto nel mondo del calcio. L'attaccante è stato un simbolo di grinta e determinazione e ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio.

La Lega Serie A e le squadre di calcio italiane si stringono intorno alla famiglia di Igor Protti per la sua prematura scomparsa all'età di 58 anni.

L'attaccante, noto per la sua grinta e determinazione, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Ha vestito le maglie di Bari, Lazio, Napoli e Livorno, conquistando il titolo di Capocannoniere in Serie A, B e C. La Lega Calcio Serie A si stringe intorno alla famiglia Protti ed esprime le più sincere condoglianze. Le squadre di calcio italiane, tra cui Bologna, Pisa, Juventus, Fiorentina, Lazio, Genoa e Napoli, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti.

Il presidente Giuseppe Corrado del Pisa si unisce al profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti, simbolo di una rivalità fatta di passione e rispetto reciproco ed esempio di resilienza contro le avversità della vita. La famiglia di Igor Protti ha pubblicato un messaggio di addio in cui ringrazia la sua grande e meravigliosa famiglia e tutte le persone che gli sono state vicine

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