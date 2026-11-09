Addio a Jeffry, cane vigile del fuoco eroe di Rigopiano e Morandi

Jeffry, border collie addestrato dai vigili del fuoco per il soccorso in macerie e neve, è morto a 16 anni dopo aver salvato 70 persone in Italia.

Jeffry, il border collie simbolo di coraggio e dedizione addestrato presso il Corpo dei Vigili del Fuoco italiani, ha chiuso la sua vita a 16 anni. La scomparsa dell'animale, avvenuta due giorni fa rispetto al racconto della sua proprietaria, chiude un capitolo importante della storia del soccorso cinofilo nazionale.

Il percorso formativo e i soccorsi emblematici

Jeffry è nato nel marzo 2010, per volontà di Mauro Masin, vigile del fuoco, e sua moglie Lorenza Mariutti, operatrice di polizia locale. La decisione di acquisire un cucciore da addestrare nasceva dall'esperienza vissuta a L'Aquila il 6 aprile 2009. Quel giorno, un pastore della squadra aveva individuato Eleonora Calesini, una studentessa rimasta intrappolata per quasi due giorni sotto le macerie. Il salvataggio di quella giovane donna, portato a termine da Mauro e dalla sua squadra, ha ispirato la coppia a voler un proprio cane con le stesse abilità operative.

Also read Sinner e l'addio a Cahill: i retroscena dell'incontro a Montecarlo

Il percorso di formazione di Jeffry è iniziato nel dicembre 2010, durando più di un anno. Non tutti i cani che intraprendono questa strada ottengono il brevetto finale, ma Jeffry ha dimostrato una capacità eccezionale. La sua specializzazione copriva due ambiti principali: il soccorso tra le macerie e il recupero innevato. La sua attività è stata costante e intensa, portando al successo in media settanta interventi di salvataggio ogni anno.

Eroe di Rigopiano e ponte Morandi

Jeffry ha lasciato un segno indelebile in due delle tragedie più gravi degli ultimi decenni in Italia. Ha prestato servizio a Genova durante le operazioni di recupero e soccorso seguite al crollo del ponte Morandi. In quell'occasione, la sua presenza e la sua formazione specifica sono state fondamentali per le squadre di intervento.

Advertisement

Un altro momento cruciale della sua carriera è stato il disastro dell'Hotel Rigopiano, sepolto da una valanga di fango e detriti. Lorenza Mariutti ricorda con emozione la scena surreale in cui Jeffry camminava libero tra i resti irriconoscibili della struttura. In quei giorni bui, il cane ha individuato con precisione diverse vittime, tra cui uomini e bambini. Tuttavia, anche in quel contesto drammatico, è emersa la sua indole curiosa e vivace: una mattina, durante le ricerche, aveva riportato in caserma un pallone trovato tra le macerie, una piccola distrazione che è ancora conservata nella loro casa.

Una vita dedicata al prossimo e alla famiglia

Per Mauro e Lorenza, Jeffry non era solo un animale da lavoro, ma un membro a tutti gli effetti della famiglia. Cresciuto insieme alle figlie della coppia, ha sviluppato un rapporto particolare con i bambini e le persone fragili. Lorenza racconta che fin dalle prime notti, nonostante la rigida disciplina necessaria per un cane da soccorso, si trovava ad dormire con la figlia, abbracciati sotto il tavolo della cucina. Questa dolcezza lo ha accompagnato per tutta la carriera, rendendo i suoi gesti attenti e rispettosi verso le persone soccorse.

Una testimonianza emblematica della sua sensibilità riguarda il recupero di un bambino autistico sulle montagne venete. Durante l'operazione, Mauro temette di aver perso le tracce del cane. Jeffry, invece, aveva trovato il bambino ma non aveva abbaiato né fatto rumore, consapevole che un rumore improvviso avrebbe spaventato l'adolescente. Il border collie si era limitato ad attendere in silenzio che la squadra seguisse le sue tracce, mettendosi al fianco del bambino e permettendo di essere toccato senza scatti bruschi. Aveva capito le regole del soccorso e sapeva come usarle per garantire il risultato migliore.

La base operativa e il pensionamento

La caserma dei Vigili del Fuoco di Venezia, situata nel Sestiere di Dorsoduro, era considerata da Jeffry una seconda casa. Amava salire sulle imbarcazioni per le operazioni di soccorso acquatico, preferendo questa modalità al trasporto in elicottero, dal quale doveva farsi calare dall'alto. La sua natura timida e schiva non impediva di dimostrare grande affidabilità in tutte le situazioni critiche.

Advertisement

Quando Mauro Masin si trasferì alla caserma di Mestre, Jeffry lo seguì, dimostrando una lealtà incrollabile. Negli anni precedenti al suo pensionamento, ha iniziato ad affiancare i cuccioli più giovani, trasmettendo la sua esperienza e la sua tecnica. Nel corso della sua vita professionale, Jeffry ha contribuito a salvare complessivamente settanta persone. La sua morte lascia un vuoto enorme per la famiglia Masin e per il Corpo dei Vigili del Fuoco, che ricorda il suo contributo straordinario al servizio della collettività.