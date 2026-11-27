Un tributo a Alessandro Leogrande, scomparso il 10 settembre 2015, per il suo inchiesta cruciale sull'Ilva di Taranto e contro il caporalato, eredità ancora attuale.

Alessandro Leogrande compierebbe quarantanove anni, ma la sua memoria rimane quella di una figura eccezionalmente giovane per audacia e maturità per coscienza. Con oltre due decenni di attività, ha lasciato un archivio di inchieste sulla fabbrica e sulla città di Taranto, sul fenomeno del caporalato e sulle migrazioni verso l'Albania e la Libia. Il suo approccio giornalistico, basato su un'analisi storica profonda, resta un modello irripetibile di rigore etico e intellettuale.

L'eredità del giornalismo storico di Taranto

Gli scambi epistolari documentati tra settembre 2006 ed estate 2017 rivelano la costanza dell'impegno di Leogrande sui temi della crisi industriale e delle ingiustizie sociali. I titoli delle sue email, brevi e categorici, come "pezzo ilva", "pezzo caporalato" o "reportage albania", illustrano la costanza tematica del suo lavoro. Questo approccio si radicava nella tesi sulla critica sociale di Michael Walzer, che postulava di non parlare da un altrove, ma stando a pochi centimetri dalla società analizzata.

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La posizione di Leogrande era quella di uno storico del presente, con una formazione accademica alla Sapienza di Roma e una lunga esperienza diretta nei territori. Per dieci anni ha ricoperto il ruolo di vicedirettore della rivista Lo Straniero, fondata da Goffredo Fofi, ampliando la sua influenza nel panorama culturale italiano. La sua biografia, pubblicata da Minimum Fax, racconta una generosità professionale che oggi risulta difficile replicare nel contesto mediatico attuale.

Il confronto con la mafia e la politica locale

La sua attenzione si è concentrata anche sui fenomeni politici locali, in particolare sul "citismo" legato a Giancarlo Cito, sindaco di Taranto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Leogrande riusciva a identificare in Cito un fenomeno paradigmatico, non riducibile a semplici semplificazioni bipolari. La sua analisi risaliva spesso alla posa della prima pietra dell'Italsider il 9 luglio 1960, cercando le radici storiche delle tensioni contemporanee.

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I suoi maestri intellettuali, come Gaetano Salvemini, Tommaso Fiore, Rocco Scotellaro e Danilo Dolci, gli insegnarono a scegliere una parte senza retorica, pur mantenendo un distacco critico necessario. Leogrande seguiva le ipotesi, le vagliava e scartava quelle insostenibili, amando le vie ermeneutiche strette e rigorose. Questa metodologia lo portava a collaborare con testate come il Corriere del Mezzogiorno, il manifesto e Internazionale, garantendo sempre la massima accuratezza nei dettagli.

La tragica scomparsa e il caso Ilva

La morte di Leogrande avvenne il 10 settembre 2015, dopo essere stato ritrovato nel canale di Taranto. Quel periodo coincideva con momenti cruciali della vicenda Ilva, che stava assumendo dimensioni nazionali e internazionali. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto enorme nel giornalismo d'inchiesta italiano, privando il paese di una voce critica che sapeva combinare rigore fattuale e sensibilità umana.

Nei giorni precedenti, Leogrande stava lavorando intensamente sulla questione ambientale e sanitaria legata allo stabilimento siderurgico. La sua morte prematura ha segnato un punto di non ritorno nel dibattito pubblico, trasformando la sua figura in un simbolo della lotta per la trasparenza e la giustizia. La sua scomparsa ha destato scalpore e dolore, ma anche una rinnovata determinazione nel portare avanti le sue inchieste.

Impatto epidemiologico e dati industriali

Leogrande riportava dati precisi e allarmanti sull'impatto dello stabilimento Ilva sulla salute dei cittadini. Secondo le perizie epidemiologiche citate nei suoi articoli, l'inquinamento attribuiva 386 morti e 237 casi di tumore maligno alla popolazione locale. Questi numeri, verificati con estrema cura, evidenziano la gravità della situazione ambientale e sanitaria a Taranto.

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Lo stabilimento rappresentava una parte fondamentale dell'economia locale, con circa 12mila dipendenti diretti e il 75 per cento del pil della provincia. Inoltre, produceva il 40 per cento del fabbisogno nazionale di acciaio, creando un paradosso economico e sanitario di enormi proporzioni. La complessità di questa situazione richiedeva un'analisi attenta, capace di non cadere nella semplificazione, ma di affrontare tutte le sfumature del problema. Nel suo lavoro, Leogrande cercava sempre di dare voce alle vittime, ai lavoratori e alle comunità colpite, senza mai perdere di vista la responsabilità delle istituzioni e delle aziende. La sua eredità continua a ispirare giornalisti e cittadini nella lotta per i diritti e per un futuro sostenibile.