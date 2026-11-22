Commosso addio a Massimo Martelli, autore e regista scomparso a 69 anni. Amadeus, Bisio e altri colleghi ricordano il talento e l'amicizia dell'uomo di televisione.

Il mondo dello spettacolo italiano è immerso in un dolore profondo e in una profonda commozione a causa della scomparsa improvvisa di Massimo Martelli, storico autore, sceneggiatore e regista della RAI nonché figura chiave del Festival di Sanremo.

Martelli è venuto a mancare domenica ventidue novembre all'età di sessantanove anni, lasciando un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutto l'ambiente televisivo e artistico in cui ha operato con grande talento e passione per decenni. La notizia della sua morte ha scatenato una valanga di messaggi di cordoglio e ricordi da parte di colleghi, amici e colleghi di lavoro, testimoniando l'importanza del suo ruolo e la stima che gli era stata accordata da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui.

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Il cordoglio di Amadeus per la scomparsa di Martelli

Tra le voci più alte che si sono alzate per salutare il suo ricordo spicca quella di Amadeus, conduttore storico della RAI e amico fraterno di Martelli, che ha affidato ai social network un messaggio carico di affetto, incredulità e nostalgia, descrivendo un legame umano e professionale durato nel tempo e segnato da una profonda amicizia basata anche sulla passione comune per il calcio e l'Inter. Le parole di Amadeus risuonano come un addio straziante, evidenziando la brutalità del destino che non guarda in faccia a nessuno, distinguendo tra buoni o cattivi, e ricordando la grande bontà, l'allegria contagiosa e l'energia di Martelli, qualities che mancheranno come l'aria vitale.

Il conduttore ha rivissuto mentalmente le tappe di un sodalizio lunghissimo, caratterizzato dalla condivisione di tante trasmissioni musicali, cinque edizioni del Festival di Sanremo e l'ultima avventura insieme nel programma Amici, che ha permesso loro di tornare a vivere la passione per la musica e il confronto diretto, interrompandosi bruscamente prima di nuovi progetti e conversazioni telefoniche sul calcio. Non si è limitato alle sole parole, accompagnando il suo messaggio con due fotografie che ritraggono i due amici insieme, congelando in un istante di gioia un ricordo che resterà impresso nella memoria di chi li ha conosciuti.

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Il cordoglio non si è limitato ad Amadeus, ma ha coinvolto un'intera rete di professionisti del settore. Claudio Bisio, legato a Martelli da una lunga amicizia e da numerose collaborazioni tra cinema, televisione e radio, ha espresso il suo dolore con parole sintetiche ma potentissime, sottolineando come la gioia per i successi sia spesso seguita subito dalla mazzata della perdita di un amico prezioso, ricordando il loro ultimo lavoro insieme nell'organizzazione di una manifestazione a Roma per l'Europa.

I messaggi di commozione tra colleghi e amici

Anche Pietro Galeotti ha inviato un messaggio di profonda commozione, definendo la mancanza di Martelli insopportabile e promettendo di raccontare il suo talento, la sua generosità e la sua umanità nel tempo. Federico Taddia, autore e collega, ha espresso il suo strazio pensando ai progetti lasciati in sospeso, al quaderno delle idee già metà pieno e ai piani di una cena a Bologna per scrivere insieme, ricordi che ora diventano preziose testimonianze di un'amicizia tradita dalla morte.

Nata a Bologna il ventisette giugno mille novecento cinquantasette, Martelli aveva coltivato fin dalla giovane età una forte passione per il teatro e la televisione, esordendo accanto ad artisti emiliani e sviluppando un registro ironico che è diventato la sua cifra distintiva nel panorama culturale italiano. La sua carriera è costellata di successi, avendo firmato programmi storici come Anima Mia, condotto con Claudio Baglioni e Fabio Fazio, Quelli che il calcio, e diverse produzioni satiriche di grande successo, oltre a collaborare a fiction di rilievo come Love Bugs e All Stars.

Protagonista dietro le quinte di numerose edizioni del Festival di Sanremo, nei ruoli di autore e capoprogetto, Martelli ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di una delle manifestazioni televisive più importanti d'Italia, culminando con la sua presenza nella giuria di Sanremo Giovani nel due mila ventitré e la sua ultima collaborazione alla kermesse nel due mila ventiquattro al fianco di Amadeus e Fiorello. Parallelamente alla televisione, ha diretto diverse opere cinematografiche e documentaristiche, debuttando con la sitcom Per non dimenticare, realizzando documentari in Africa come Pole pole e Muzungu, e dirigendo film come Il segreto del successo e Bar Sport, quest'ultimo tratto dall'omonimo romanzo dell'amico Stefano Benni.

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La sua vita è stata un tributo continuo all'arte e alla condivisione, lasciandosi alle spalle un'eredità di creatività, ironia e umanità che continuerà a ispirare le generazioni future di operatori dello spettacolo.