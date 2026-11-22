È morto all'età di 69 anni il direttore artistico e sceneggiatore Massimo Martelli. Il dolore di colleghi e amici per l'uomo che ha firmato molti programmi Rai e il Festival di Sanremo.

È scomparso all'età di 69 anni Massimo Martelli, figura cardine della televisione italiana che ha segnato la storia di diverse generazioni di telespettatori attraverso le sue sceneggiature e la sua regia. La notizia del decesso, avvenuta in queste ore, è stata diffusa principalmente attraverso i social network dai suoi stretti collaboratori e amici, scatenando un'ondata di condoglianze da tutto il mondo dello spettacolo.

La figura di Martelli nella televisione Rai

Massimo Martelli è rimasto il nome dell'autore televisivo, sceneggiatore e regista che ha firmato numerosi programmi di successo per la Rai e ha lavorato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. La sua carriera è stata caratterizzata da una collaborazione stretta con i principali volti e menti creative del piccolo schermo italiano, tra cui Fabio Fazio, Amadeus e Fiorello, garantendo qualità e coerenza narrativa a progetti di altissimo profilo.

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La figura di Martelli nella televisione Rai è quella di un professionista di altissimo livello, costantemente dietro le quinte a curare ogni dettaglio dei progetti televisivi più complessi e amati dal pubblico italiano, lasciando un segno indelebile nella storia della nostra cultura audiovisiva.

Il cordoglio di amici e colleghi autorevoli

Il dolore per la perdita di questo grande professionista si è manifestato in modo immediato e commovente attraverso i messaggi pubblicati sui social network da colleghi che hanno condiviso con lui anni di lavoro e amicizia. Tra i primi a rendere omaggio alla memoria di Martelli ci sono stati altri autori di grande prestigio, che hanno condiviso ricordi personali e professionali in un clima di profonda tristezza e rispetto.

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L'autore Taddia ha espresso il suo sgomento e il suo dolore scrivendo sui social network, ricordando un quaderno dei progetti già per metà pieno e le attese per una cena a Bologna dedicata alla scrittura, sottolineando la perdita di un interlocutore creativo insostituibile e di un amico sincero.

Anche Galeotti ha affidato ai social un ricordo commosso, definendo Martelli un fratello maggiore e riflettendo sulla sua insopportabile mancanza, citando il suo talento, la sua generosità e la sua umanità come doti che lo rendevano unico nel panorama professionale italiano, lasciando un vuoto enorme nel cuore di chi gli era vicino.

Le origini bolognesi e la formazione universitaria

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, Massimo Martelli ha costruito il suo percorso professionale partendo da una solida base accademica che ha rappresentato il fondamento delle sue abilità narrative e registiche. Dopo aver completato gli studi al DAMS, ha frequentato il prestigioso corso di sceneggiatura tenuto da Suso Cecchi D'Amico, una delle figure più influenti della scrittura cinematografica italiana, imparando i segreti della narrazione visiva e testuale.

Le origini bolognesi e la formazione universitaria hanno fornito a Martelli gli strumenti tecnici e critici necessari per affrontare le sfide della televisione moderna, permettendogli di integrare una sensibilità letteraria profonda con le esigenze di comunicazione di massa tipiche del medium televisivo.

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Il percorso professionale dietro le quinte del piccolo schermo è stato affiancato fin dall'inizio dalla collaborazione con volti noti del settore, consolidando la sua reputazione come una delle menti creative più affidabili e innovative della sua generazione, capace di adattarsi a format diversi mantenendo sempre un alto livello qualitativo.

Le opere televisive e il cinema di Martelli

Massimo Martelli ha al suo attivo una serie di lavori televisivi di grande successo, tra cui i programmi Anima mia e Radio 2 Social Club, entrambi punti di riferimento per le generazioni di ascoltatori e telespettatori italiani. Ha inoltre firmato numerosi progetti legati alla kermesse sanremese, contribuendo alla narrativa e alla struttura di una delle manifestazioni culturali più seguite e discusse del paese, mantenendo sempre un occhio di riguardo per l'innovazione e la freschezza dei contenuti.

Oltre all'attività autorale in televisione, nel 2011 ha firmato la regia del film Bar Sport, opera cinematografica tratta dall'omonimo romanzo del 1976 di Stefano Benni, dimostrando la sua versatilità e la capacità di trasporre con successo testi letterari complessi sul grande schermo, consolidando il suo status di regista affermato.

Massimo Martelli ricopriva inoltre l'incarico di direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, una rassegna cinematografica di grande prestigio che si tiene a Castelnuovo dell'Abiate, in Val d'Orcia nella provincia di Siena. Questo impegno ha ulteriormente evidenziato la sua passione per il cinema e la cultura, spaziando dalla grande distribuzione televisiva alla produzione indipendente e territoriale.