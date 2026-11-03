Addio a Maurizio Bozzetto, imprenditore di Pordenone morto a 54 anni

Maurizio Bozzetto, titolare della Co.Ge. Srl, è deceduto a 54 anni dopo una breve malattia. Il funerale si terrà mercoledì alle 15 a Tiezzo, nella provincia di Pordenone.

È scomparso a 54 anni Maurizio Bozzetto, imprenditore e artigiano edile molto rispettato nel territorio friulano, in particolare a Fiume Veneto e nella provincia di Pordenone. La sua scomparsa è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato presso il centro Cro di, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale e la famiglia. Bozzetto avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 28 novembre, ma il destino ha interrotto bruscamente la sua intensa attività lavorativa e sociale.

La malattia e la scomparsa prematura

Le origini del suo decesso risalgono alla fine di agosto, quando l'imprenditore ha iniziato a lamentare forti dolori alla schiena. In quel periodo, Maurizio Bozzetto risultava essere una persona dall'energia inesauribile, carismatica e profondamente dinamica. La malattia si è sviluppata con una rapidità inaspettata, portandolo alla morte dopo soli due mesi di sofferenza, lasciando increduli amici e parenti che lo vedevano sempre attivo e disponibile.

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Carriera nella Co.Ge. Srl e impegno familiare

Maurizio Bozzetto era socio e punto di riferimento dell'impresa di famiglia Co.Ge. Srl dei Fratelli Bozzetto, un'attività di costruzioni che esercitava con passione e dedizione totale. Condivideva la gestione aziendale con i fratelli Guerrino, geometra, e Corrado, titolare dell'impresa, mentre collaborava anche con la sorella Lucia, proprietaria dell'agenzia immobiliare Bozzetto. La sua reputazione di lavoratore serio e generoso lo aveva reso una figura di spicco non solo nel comune di residenza, ma in tutta la provincia di Pordenone e nel Veneto limitrofo.

Dalla moglie Manuela e dalle figlie Eleonora e Antonella, viveva a Tiezzo, il suo paese natale, dove la sua vita era ruotata attorno al lavoro e alla famiglia. I fratelli lo ricordano come un fratello minore speciale, con cui ha lottato e faticato per anni, costruendo progetti comuni e una solida base professionale. La perdita è descritta dai familiari come enorme e improvvisa, sottolineando la scomparsa di una persona dalla quale non si sarebbe mai aspettato un arresto così repentino.

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Volontariato edilizio e passione per il vimino

Oltre alla professione, Maurizio Bozzetto era molto attivo nel volontariato locale, distinguendosi per la disponibilità ad aiutare le strutture religiose del territorio. Nel luglio di quest'anno ha realizzato il suo ultimo intervento lavorativo a Brugnera, dove ha rifatto insieme a quattro operai il tetto della chiesa, completando i lavori in sole quattro settimane. Successivamente, ha intervenuto anche nella copertura del cimitero locale, dimostrando ancora una volta la sua abilità artigianale e il desiderio di servire la comunità.

La sua dedizione non si limitava al cemento e all'edilizia, ma si estendeva anche alle tradizioni artigianali della montagna friulana. Bozzetto aveva riacquistato l'antica arte di realizzare cesti con il salice, o vimini, una passione che aveva imparato dagli amici di Claut e Cimolais durante le estati passate nelle valli vicine. Recuperava personalmente nocciolo e castagno dai boschi locali, creando piccole opere che regalava agli altri, fondendo l'intreccio tradizionale con lo storico artigianato dei segantini e dei venditori ambulanti di legno della Val Cellina.

Le cerimonie funebri a Tiezzo

La comunità si appresta a rendere l'ultimo omaggio a Maurizio Bozzetto con una serie di cerimonie previste nei prossimi giorni. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15:00 nella chiesa di Tiezzo, seguito dalla tumulazione nella tomba di famiglia situata nel cimitero della frazione. Prima della sepoltura, il rosario di commiato si terrà martedì sera alle 18:30 nella stessa chiesa di Tiezzo, dove amici, colleghi della Co.Ge. Srl e conoscenti si stringeranno attorno alla famiglia Bozzetto, rappresentata da Manuela, Lucia, Guerrino, Corrado, Eleonora e Antonella, per commemorare la vita di un uomo dedicato interamente al prossimo e al lavoro.