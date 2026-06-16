Ricordo di Papa Bouba Diop, scomparso a 42 anni, eroe dei Mondiali 2002 con il Senegal e simbolo di un calcio autentico e battagliero.

Il calcio piange Papa Bouba Diop , scomparso all'età di 42 anni. Il centrocampista senegalese, simbolo dell'impresa mondiale del 2002, lascia un ricordo indelebile nei tifosi di tutto il mondo.

Alto quasi due metri e con un fisico imponente, Diop non è mai stato un predestinato, ma la sua storia è fatta di sacrificio e momenti di gloria che hanno segnato un'epoca. L'estate del 2002 resta impressa nella memoria collettiva: il Mondiale di Giappone e Corea del Sud, con partite trasmesse all'alba o a pranzo in Europa, regalò emozioni uniche.

Il Senegal, alla sua prima partecipazione, stupì il mondo battendo la Francia campione in carica proprio grazie a un gol di Bouba Diop. Un'azione semplice: cross di El Hadji Diouf, deviazione e il pallone che supera Fabien Barthez. Quel gol non fu solo una rete, ma il simbolo di una favola sportiva che portò i Leoni fino ai quarti di finale, dove caddero solo ai supplementari contro la Turchia.

Diop, soprannominato 'The Wardrobe' per la sua stazza, era un centrocampista metodico, dominante nei contrasti e pericoloso in area avversaria. La sua carriera lo vide vestire maglie importanti: il Lens, il Fulham, il Portsmouth, con cui vinse la FA Cup nel 2008, e il West Ham. Nonostante non abbia mai raggiunto i vertici del calcio mondiale, la sua doppia nomination al Pallone d'Oro nel 2002 (con il Senegal e con il Lens) testimonia il rispetto che si era guadagnato.

Moran, anche se non ha mai vinto campionati di prestigio, ha lasciato un segno profondo in chi lo ha visto giocare. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi ama il calcio genuino, fatto di cuore e determinazione





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