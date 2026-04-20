Addio a Patrick Muldoon, icona di Melrose Place e volto amato del grande cinema

Si è spento a 57 anni Patrick Muldoon, celebre attore di Melrose Place e Starship Troopers. Ricordiamo la sua brillante carriera, le sue passioni musicali e l'eredità umana che lascia ai suoi cari.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa prematura di William Patrick Muldoon III, attore e produttore statunitense universalmente riconosciuto per il suo carisma magnetico e la sua versatile carriera tra piccolo e grande schermo.

La notizia della sua morte improvvisa, avvenuta domenica 19 aprile all'età di 57 anni a causa di un improvviso attacco cardiaco, ha scosso profondamente i fan e i colleghi di Hollywood, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco o di apprezzarne il talento artistico nel corso degli ultimi decenni. Nato il 27 settembre 1968 a San Pedro, in California, Muldoon ha iniziato il suo percorso formativo presso l'Università della California Meridionale, dove si è distinto non solo per le doti accademiche ma anche per la sua partecipazione alla celebre squadra di football dei Trojans. La sua ascesa nel mondo dell'intrattenimento è iniziata con piccoli ruoli in produzioni iconiche come Casalingo Superpiù e Bayside School, che gli hanno permesso di affinare le sue abilità recitative. Tuttavia, è stata la partecipazione alla soap opera Il tempo della nostra vita, nei panni di Austin Reed, a lanciarlo definitivamente verso il successo televisivo. La consacrazione definitiva è arrivata a metà degli anni Novanta grazie al ruolo del complesso e affascinante Richard Hart in Melrose Place. La sua interpretazione di un antagonista così carismatico e ambiguo ha segnato un'epoca, rendendolo una figura memorabile nel panorama delle serie televisive mondiali, capace di catturare l'attenzione del pubblico con una presenza scenica fuori dal comune. Oltre ai successi televisivi, la carriera di Muldoon si è estesa con forza al mondo del cinema. Il 1997 ha rappresentato un anno di svolta con la partecipazione al kolossal Starship Troopers - Fanteria dello spazio, che gli ha garantito una fama internazionale duratura. Il suo impegno costante lo ha visto protagonista in pellicole di genere thriller e drammatico, come Stigmate, C'era una truffa a Hollywood e Detective Marlowe. Negli ultimi anni, la sua attività si era spostata in modo significativo anche dietro la macchina da presa, dedicandosi con passione alla produzione di film ambiziosi e progetti di spessore come The Card Counter. I suoi collaboratori attendono con emozione l'uscita postuma del thriller Dirty Hands, prevista per il 2026, un ultimo tassello di una carriera dedicata all'arte. Al di fuori dei riflettori, Muldoon ha coltivato un'anima eclettica, dedicandosi con passione alla musica rock come frontman del gruppo The Sleeping Masses e nutrendo un profondo legame con il mondo animale, impegno che lo ha contraddistinto come una figura dall'animo sensibile. Amici e familiari lo ricordano oggi non solo come una star di Hollywood, ma come un uomo generoso e protettivo, capace di donare sostegno morale e affetto sincero a chi lo circondava. La scomparsa di Patrick Muldoon lascia un segno indelebile in coloro che hanno condiviso il suo percorso di vita: la compagna Miriam Rothbart, i genitori Deanna e Patrick Sr., la sorella Shana, il cognato Ahmet Zappa e gli amati nipoti Halo e Andrew, che porteranno sempre con sé il ricordo di un uomo che ha saputo vivere ogni giornata con intensità, generosità e una straordinaria passione per il suo lavoro





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