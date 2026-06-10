La polizia morale scende in forze a Herat per controllare l'integrità dell'abbigliamento femminile. Ottanta direttive limitano i diritti delle donne in Afghanistan. In Italia, il Rapporto annuale dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio riconosce la solidità fiscale del governo, ma la manovra si annuncia difficile a causa dell'impegno già preso per le risorse e delle sfide da affrontare.

La morte di Robert Coles, lo psichiatra che ha raccontato la storia della prima bambina nera in una scuola di soli bianchi, ha suscitato grande tristezza.

Nel frattempo, a Herat, città del nord-ovest afghano, la polizia morale è scesa in forze per le strade per controllare l'integrità dell'abbigliamento femminile. La legge islamica prevede la copertura totale del corpo femminile, ad eccezione degli occhi e delle mani. Dal ritiro degli Stati Uniti e dal ritorno al potere dei talebani nel 2021, sono state emanate ottanta direttive per limitare i diritti delle donne.

Tra queste, c'è anche quella sul vestiario, che ha portato alla sanzione di molte donne che non rispettavano il dress code imposto. Il governo afghano ha dichiarato che queste misure sono dettate dalla legge divina e devono essere rispettate. Intanto, in Italia, il Rapporto annuale dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha riconosciuto la solidità fiscale raggiunta dal governo.

Tuttavia, in vista della manovra, gran parte delle risorse risulta già impegnata. La clausola green e l'esigenza di mettere fieno in cascina sono le principali sfide che il governo deve affrontare. In questo contesto, i Comuni sono protagonisti nell'attuazione del Pnrr





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