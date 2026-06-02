Addio a Sandro Tormen, l'allenatore che ha conquistato la promozione con il Fiori Barp prima della malattia

L'allenatore Sandro Tormen è morto a 58 anni pochi giorni dopo la diagnosi di malattia. Aveva appena guidato il Fiori Barp alla promozione in Promozione e nel 2022 aveva vinto la Coppa Veneto con il Longarone Alpina. Il ricordo del presidente Carlo Giuliana e il cordoglio del mondo sportivo. Nel testo anche altri fatti di cronaca, tra cui il caso di Beatrice, il concerto di Vasco e le dichiarazioni di personaggi noti.

Sandro Tormen , allenatore di calcio, è deceduto all'età di 58 anni a Belluno pochi giorni dopo aver ricevuto una diagnosi di malattia. Tormen aveva appena ottenuto la promozione in Promozione con la sua squadra, il Fiori Barp , dominando il girone G di Prima categoria.

Inoltre, nel 2022, aveva guidato il Longarone Alpina alla vittoria della Coppa Veneto, con una memorabile partita ai rigori in cui sostituì il portiere titolare con il giovane Mezzomo, che parò tre tiri dal dischetto. Il presidente di allora, Carlo Giuliana, ha ricordato quel colpo di genio. La scomparsa di Tormen ha colpito la comunità sportiva locale.

Altri fatti di cronaca includono il concerto di Vasco a Rimini, dove il cantante ha dichiarato di non aver bisogno di parlare dal palco perché le sue canzoni parlano per lui, e il caso di Beatrice, una bambina di due anni morta dopo maltrattamenti, con il compagno della madre, Emanuel Iannuzzi, arrestato. Si segnalano anche eventi climatici estremi a Roma, dichiarazioni di Lucio Presta su Sonia Bruganelli e Bonolis, e la storia di Gianmarco Tamberi che ha raccontato come una diagnosi di tumore abbia改变ato la sua vita.

Adriana Volpe ha festeggiato 53 anni con un party ristretto.

Altri articoli riguardano la morte di Pasquale Sarli, 17 anni, trascinato dalla corrente di un torrente, raid israeliani a Beirut, festeggiamenti per il 2 giugno con le Frecce Tricolori, una rissa con machete a una sagra, le dichiarazioni di Fabio Maria Damato su Chiara Ferragni, Tiziano Ferro in lacrime durante un concerto, le case di Walter Nudo e Gianni Sperti, problemi sessuali raccontati da un uomo, la morte di Andrea Bortolin per tumore, il caso dei braccianti bruciati vivi, accuse di un genitore contro un professore, il progetto di un dodicenne con ideologia fascista, un oroscopo, la separazione delle feste per la figlia di Francesco Totti, minacce postume di Iannuzzi, il caso di un paziente contagiatosi da rabbia da un gatto, Aurora Ramazzotti che si prepara al matrimonio con polemiche, e un oroscopodaily.

C'è anche la storia di una famiglia nel bosco e una violenza sessuale a Napoli





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