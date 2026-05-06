Addio a Ted Turner, il visionario fondatore della CNN e pioniere dei media

È morto a 87 anni Ted Turner, fondatore della CNN e magnate dei media. La sua eredità include rivoluzioni nel mondo dell'informazione, impegno filantropico e ambientalista, e una carriera da imprenditore senza pari.

È morto a 87 anni Ted Turner , uno dei più grandi imprenditori e magnati dei media del XX secolo, fondatore nel 1980 della CNN , il primo canale all-news della storia, e della Turner Broadcasting System, venduta nel 1996 a Time Warner per 7,5 miliardi di dollari in azioni.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata oggi, mercoledì 6 maggio 2026, da Turner Enterprises, l'azienda da lui fondata. Turner, noto per la sua schiettezza e soprannominato 'La bocca del sud', era anche un filantropo e un ambientalista convinto. Mark Thompson, CEO di CNN, lo ha ricordato come un leader intrepido, coraggioso e sicuro nelle sue decisioni, un gigante del settore che ha rivoluzionato il mondo dell'informazione.

Robert Edward Turner III, nato a Cincinnati ma cresciuto a Savannah, dove il padre gestiva un'agenzia pubblicitaria, prese le redini dell'azienda di famiglia dopo la morte del genitore nel 1963. Nel 1970 entrò nel settore dei media acquistando una stazione televisiva in difficoltà ad Atlanta, per poi fondare nel 1975 il primo canale satellitare TBS - Turner Broadcasting System. Per trasmettere partite di baseball sul suo canale, acquistò la squadra degli Atlanta Braves.

Nel 1980, con una visione rivoluzionaria, creò la CNN, che in pochi anni divenne un punto di riferimento per l'informazione globale, raggiungendo oltre 165 milioni di spettatori in tutto il mondo. L'impero mediatico di Turner si espandeva rapidamente, includendo canali come CNN Headline News, CNN International, TNT, Cartoon Network e Turner Classic Movies. Nel 1996 vendette la Turner Broadcasting a Time Warner per 7,3 miliardi di dollari in azioni, rimanendo nel consiglio di amministrazione fino al 2006.

Oltre alle sue imprese mediatiche, Turner fu anche proprietario della squadra NBA degli Atlanta Hawks dal 1977 al 2004 e della World Championship Wrestling, che valorizzò e portò a un aumento degli ascolti. La sua vita privata fu segnata da tre matrimoni: con Judy Nye dal 1960 al 1964, con Jane Shirley Smith dal 1965 al 1988 e con Jane Fonda dal 1991 al 2001.

Impegnato in cause sociali e politiche, nel 1997 donò 1 miliardo di dollari alle Nazioni Unite e fondò la United Nations Foundation per promuovere un mondo più giusto. Nel 2001 creò la Nuclear Threat Initiative, un'iniziativa per eliminare le armi nucleari e prevenire guerre catastrofiche. La figlia Laura Turner Seydel ha continuato il suo lavoro, portando avanti le sue battaglie per un mondo più giusto e sostenibile.

Oltre alle sue imprese, Turner fu un esperto velista, vincendo l'America's Cup nel 1977 con la sua imbarcazione Courageous. Era anche uno dei più grandi proprietari terrieri degli Stati Uniti, con oltre 2 milioni di acri di terreno, tra cui 14 ranch in Colorado e New Mexico e tre in Argentina





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