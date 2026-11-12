Addio a Toni Capuozzo: Il giornalista che salvò il piccolo Kemal dalla guerra

Muore Toni Capuozzo, inviato Rai noto per aver salvato il bambino bosniaco Kemal. La storia del legame speciale nato a Sarajevo durante i conflitti balcanici.

Il mondo del giornalismo italiano ha perso una delle sue figure più emblematiche e umanamente coinvolte: Toni Capuozzo. L'inviato della Rai, celebre per i suoi reportage dalle zone di conflitto, è scomparso dopo aver dichiarato, poche settimane fa, la sua volontà di affrontare la malattia. La notizia della sua morte ha commosso l'opinione pubblica, ricordando non solo il suo percorso professionale, ma anche la storia umana straordinaria che lo ha visto protagonista in Bosnia ed Erzegovina.

Il salvataggio di Kemal a Sarajevo

Una delle storie più emozionanti narrate da Capuozzo riguarda il piccolo Kemal, un bambino che l'inviato riuscì a salvare durante la guerra in Bosnia. All'epoca, Kemal aveva meno di un anno e aveva già subito la perdita di una gamba a causa dei bombardamenti. Il giornalista, trovandosi sul campo come inviato, si imbatté in questa vicenda durante un servizio televisivo, decidendo di mettere da parte il lavoro per salvare il bambino.

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I dettagli dell'operazione di fuga

Toni Capuozzo ha raccontato in dettaglio come organizzò la fuga di Kemal da Sarajevo. Il piccolo, che aveva perso la madre nel bombardamento, fu nascosto sotto al sedile posteriore di un'auto, protetto da un giubbotto antiproiettile. Per permettere la fuga, Capuozzo e il suo operatore Igor fecero addormentare il bambino, affamato, somministrandogli un biberon la notte prima della partenza. I due si assicurarono che il piccolo dormisse profondamente per evitare che il viaggio fosse troppo traumatico per lui.

Il ruolo della famiglia e l'accoglienza in Italia

Kemal visse per cinque anni in Italia, accolto dalla famiglia di Toni Capuozzo. La moglie dell'inviato, Monica, e la figlia Marta, che all'epoca aveva sei anni di differenza rispetto al bambino, si presero cura di lui con grande affetto. Marta non mostrò segni di gelosia, trattando Kemal con una naturale maturità. Per Capuozzo, Kemal non era solo un bambino salvato, ma diventò a tutti gli effetti un figlio, un legame che trascendeva i legami di sangue.

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Il ritorno a Sarajevo e i ricordi a Verissimo

Dopo cinque anni, Kemal tornò a Sarajevo dalla sua famiglia, un momento che Capuozzo definì doloroso ma necessario. Il giornalista ha raccontato questa storia nei microfoni di Verissimo, a maggio scorso, parlando del legame speciale nato con il bambino. Anche se Kemal tornò in Bosnia, Capuozzo non perse mai il contatto con lui, definendolo suo figlio e sottolineando che l'amore non richiede legami di DNA.

Lascito umano di Toni Capuozzo

Oltre al lavoro professionale, il lascito di Toni Capuozzo è rappresentato da queste storie umane che dimostrano il potere del giornalismo di connettere le persone. La sua vicenda con Kemal è un esempio di come un giornalista possa andare oltre il racconto dei fatti, intervenendo direttamente per cambiare il destino di chi si trova in pericolo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel giornalismo italiano, ma la storia di Kemal resterà come testimonianza del suo cuore grande e del suo impegno umano.