Addio a Toukie Smith, icona della moda e della tv americana: moriva a 74 anni dopo lunga battaglia contro la sclerosi multipla

La famiglia annuncia la morte di Toukie Smith, famosa modella e attrice, avvenuta a New York all'età di 74 anni. I figli condividono il ricordo della donna, simbolo degli anni Ottanta, e confermano che combatteva da tempo contro la sclerosi multipla, senza entrare nei dettagli medici.

La famiglia ha annunciato con profonda tristezza la scomparsa di Toukie Smith, celebre modella e volto noto del panorama televisivo americano, deceduta all'età di settantaquattro anni il 4 novembre in un ospedale di New York.

La notizia è stata resa pubblica solo alcuni giorni dopo il decesso attraverso un comunicato ufficiale firmato dai suoi figli, che hanno scelto di mantenere un velo di riservatezza riguardo ai dettagli medici specifici. Non sono stati rivelati né il momento esatto della diagnosi, né la forma specifica della patologia che l'ha afflitta per lungo tempo, né i trattamenti adottati negli ultimi mesi, né se ci siano state complicazioni acute nelle ultime ore di vita.

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Vita e eredità artistica di Toukie Smith

I familiari hanno preferito concentrarsi sul ricordo della sua vita e sulla sua eredità artistica piuttosto che sui dettagli clinici, sottolineando come la malattia fosse stata combattuta in silenzio per molti anni. Toukie Smith era una figura iconica degli anni Ottanta e Novanta, nota per la sua bellezza eterea e per il soprannome affettuoso che le aveva dato la nonna da bambina.

Dopo aver completato gli studi presso il prestigioso Fashion Institute of Technology di New York, ha intrapreso una carriera di successo nel mondo della moda, posando per importanti case di abbigliamento e collaborando con stilisti di fama internazionale. La sua presenza scenica e la sua eleganza naturale l'hanno portata a lavorare con nomi illustri come Willi Smith, il cui tragico decesso nel 1987 per complicanze legate all'AIDS segnò un periodo doloroso ma anche di grande resilienza per la modella.

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Nel ricordo dei suoi figli, lei non è stata solo una modella, ma una vera musa e collaboratrice creativa non solo del fratello, ma anche di altri grandi nomi dell'industria come Alvaro Goude, Patrick Kelly e Antonio Lopez, figure chiave della scena fashion newyorkese di quegli anni. Parallelamente alla carriera nella moda, Toukie Smith ha consolidato la sua popolarità nel campo televisivo, entrando nella NBC per le ultime due stagioni di programmi di grande successo.

Immortalità digitale e riflessione sulla sclerosi

La sua immagine è rimasta impressa nella memoria collettiva grazie alla sua capacità di trasmettere grazia e forza interiore. Nonostante il successo pubblico, la famiglia ha sempre tenuto lontana dai riflettori gran parte della sua vita privata, preferendo proteggere la sfera personale dalla pressione dei media. L'ultimo tributo emotivo è arrivato tramite Instagram, dove uno dei figli, Airyn, ha condiviso una foto insieme alla madre accompagnata da una frase semplice ma potente: Ti vorrò bene per sempre, mamma.

Questo gesto ha riaperto brevemente il discorso sulla sclerosi multipla, la malattia neurologica autoimmune che colpisce cervello e midollo spinale, attaccando erroneamente la mielina. Sebbene non esista una cura definitiva, le terapie attuali permettono di ridurre le ricadute e rallentare la progressione, rendendo fondamentali i controlli neurologici e la riabilitazione costante per migliorare la qualità della vita dei pazienti.